Cine-i vinovat?

Mai mulţi suceveni ne-au sesizat că au primit scrisori de la Primăria Suceava pe numele unor rude decedate, care fie sunt somate să achite diverse taxe locale, fie sunt invitate la administraţia locală pentru tot felul de clarificări. Situaţia este cu atât mai bizară cu cât pe plicul cu antetul Primăriei Suceava, în continuarea numelui fostului cetăţean al oraşului, scrie „Decedat”. Dacă funcţionarul care s-a ocupat de corespondenţă nu a considerat că „decedat” este al doilea nume al celui în cauză, este greu de înţeles de ce instituţia care eliberează certificatele de deces pentru cei care locuiesc în Suceava se angajează în corespondenţă cu răposaţii. La fel de greu de înţeles este şi atitudinea unor funcţionari ai primăriei, care solicită plata taxei de salubritate şi de către cei care nu mai sunt printre noi.

O astfel de situaţie a fost relatată pe o reţea de socializare de suceveanul Mircea Turculeţ: „m-am dus cu certificatul de deces anul trecut şi îmi zice una: <mort, nemort... până nu faceţi succesiunea trebuie să plătiţi>. Mă uit la ea... Doamnă, cum dracu să plătească taxa de salubrizare, dacă el a murit? Ea: <asta e legea... E mort, nu produce gunoi, dar plăteşte>”.

Întrebat în legătură cu astfel de situaţii, primarul de Suceava, Ion Lungu, a declarat, ieri, că în primul rând administraţia locală nu are o bază de date centralizată, astfel încât în evidenţele de la taxe şi impozite să fie consemnate automat decesele. De ce nu se face? Pentru că nu şi-a bătut nimeni capul cu asta până acum.

Primăria nu face modificări la roluri din proprie iniţiativă

În al doilea rând, Lungu spune că angajaţii primăriei nu pot face modificări din proprie iniţiativă în ceea ce priveşte proprietatea. ”Chiar dacă ştim că o persoană a decedat, noi nu putem modifica în evidenţe proprietarul, în absenţa unor documente aduse de familie. Să spunem că proprietarul unui apartament a murit. De unde să ştim noi cine este noul proprietar şi pe ce bază să modificăm rolul la primărie? Poate a rămas soţiei, poate unuia dintre copii, poate sunt mai mulţi moştenitori. Este treaba familiei să aducă actele de succesiune ca să facem modificarea”, a afirmat primarul.

În ceea ce priveşte încasarea taxei de salubritate de la morţi, Ion Lungu a spus că listele pe baza cărora se face impunerea sunt comunicate de asociaţiile de proprietari la începutul fiecărui an şi foarte rar se întâmplă ca cei de la asociaţie să facă actualizări peste an, nici măcar în cazul deceselor. „Aceste date nu sunt înregistrate la primărie, asociaţiile de locatari ne comunică numărul de persoane de la o adresă. Unii pleacă în străinătate la muncă, spun că nu locuiesc acolo, dar asta nu-i scuteşte de plata taxei de salubritate. Dacă o locuinţă are un proprietar, taxa se plăteşte la numărul de persoane comunicat de asociaţia de proprietari”, a subliniat Lungu.

Prin urmare, chiar dacă proprietarul din acte s-a mutat la ceruri, el va figura în continuare ca plătitor pentru curăţenia municipiului Suceava şi va primi scrisori de la municipalitate până când cei care i-au moştenit locuinţa vor face succesiunea şi vor înregistra transferul de proprietate la administraţia locală. Dar şi în aceste condiţii, corespondenţa cu morţii va înceta doar dacă funcţionarii vor şi actualiza baza de date de fiecare dată când se produc modificări.