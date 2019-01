De la 1 ianuarie 2019

Conform unei noi legi adoptate în Parlament, de la 1 ianuarie 2019, copiii cu vârsta sub 7 ani nu vor mai putea fi internaţi în centre de plasament. A fost majorată de la 3 la 7 ani vârsta până la care se interzice plasamentul copiilor într-un serviciu de tip rezidenţial, aceşti copii urmând să fie daţi spre îngrijire asistenţilor maternali profesionişti, numiţi şi „părinţi de profesie”. Fac excepţie copiii luaţi în grija statului care au nevoie de îngrijiri speciale.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava are în acest moment internaţi în servicii de tip rezidenţial 18 copii cu vârsta sub 7 ani. Alţi şapte copii cu vârsta sub 7 ani sunt internaţi în servicii de tip rezidenţial private. Copiii cu vârsta sub 7 ani care se află în centre de plasament, după cum ne-a spus Nadia Creţuleac, directorul executiv al DGASPC Suceava, „sunt copii cu handicap grav care nu pot fi îngrijiţi în reţeaua de asistenţă maternală sau cei care au fost preluaţi în regim de urgenţă împreună cu fraţii lor mai mari şi s-a luat această măsură pentru a nu fi despărţiţi”.

Dacă un copil nu poate fi crescut de părinţi, reprezentanţii DGASPC încearcă mai întâi să îl dea în plasament unei rude, plasament la familia lărgită, iar dacă nu sunt găsite astfel de persoane disponibile să-l crească pe micuţ, acesta va fi dat în plasament la asistent maternal, unde ar trebui să găsească condiţii optime pentru a se dezvolta armonios din punct de vedere emoţional. Asistenţii maternali trebuie să probeze existenţa unor calităţi referitoare la comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, astfel încât să existe garanţia privind îndeplinirea corectă a obligaţiilor pe care şi le asumă ca părinte.

52 de asistenţi maternali atestaţi, gata să preia copii din comunitate

La începutul acestui an, din statisticile DGASPC Suceava rezultă că reţeaua de asistenţă maternală dispune de 52 de asistenţi maternali atestaţi disponibili să preia copii din comunitate, motiv pentru care anul acesta nu se vor mai organiza cursuri pentru a deveni asistent maternal.

La sfârşitul anului trecut,DGASPC Suceava a semnat acordul de parteneriat din cadrul Proiectului TEAM-UP - Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, în parteneriat cu ANPDCA, finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman: „Reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali”. „Acest proiect se va desfăşura în perioada 2019-2023 şi are ca obiective: creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme şi prin îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale profesioniştilor din sistem;Creşterea numărului de asistenţi maternali la nivelul comunităţii. Prin acest proiect vor fi finanţate activităţi care privesc îmbunătăţirea nivelului de competenţe al asistenţilor maternali profesionişti şi al personalului specializat din cadrul instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, prin dezvoltarea de instrumente, proceduri, mecanisme noi şi includerea acestora în programe de formare profesională”, a explicat Nadia Creţuleac.

Salarizarea asistenţilor maternali

La 31 decembrie 2018, reţeaua de asistenţi maternali era formată din 375 de asistenţi maternali profesionişti, care aveau în îngrijire 557 de copii. Salariul de încadrare plus sporurile unui asistent maternal sunt în funcţie de caracteristicile fiecărui angajat: pentru un copil sănătos – salariul de încadrare variază între 1.900 şi 2.252 de lei, la care se adaugă un spor de 15% pentru încordare psihică (285-338 de lei); pentru doi copii sănătoşi – acelaşi salariu de încadrare, la care se adaugă un spor de 15% pentru încordare psihică şi un spor de 15% pentru doi copii; pentru un copil cu dizabilităţi – acelaşi salariu de încadrare, la care se adaugă un spor de 15% de încordare psihică (285-338 de lei) şi un spor de 25% - spor de handicap (între 485-563 de lei); pentru un copil sănătos şi un copil cu dizabilităţi – acelaşi salariu de încadrare, la care se adaugă sporul de 15% de încordare psihică (285-338 de lei) şi un spor de 25% - spor de handicap (între 485-563 de lei), plus încă un spor de 15% pentru doi copii; pentru doi copii cu dizabilităţi - acelaşi salariu de încadrare la care se adaugă sporul de 15% de încordare psihică (285-338 de lei), câte un spor de 25% - spor de handicap (între 485-563 de lei) pentru fiecare copil cu handicap, plus încă un spor de 15% pentru doi copii.

„Părinţi de profesie” pentru copii abandonaţi

În judeţul Suceava sunt înregistraţi 142 de „părinţi de profesie” care au în îngrijire un copil sănătos, 128 au în plasament câte doi copii sănătoşi, nouă au grijă de câte trei copii sănătoşi, 47 au câte un copil cu dizabilităţi, cinci asistenţi maternali au câte doi copii cu dizabilităţi în îngrijire, 38 au câte doi copii din care unul sănătos şi unul cu dizabilităţi, cinci au câte trei copii din care unul sănătos şi doi cu dizabilităţi şi un asistent maternal sucevean are patru copii în îngrijire, din care doi sănătoşi şi doi cu dizabilităţi.

Directoarea Nadia Creţuleac ne-a explicat că atunci când există mai mulţi fraţi dintr-o familie care ajung în grija statului, „fraţii se despart doar atunci când nu există un asistent maternal disponibil care să-i preia. În cazul în care minorii se despart, ei sunt plasaţi în aceeaşi localitate pentru a facilita păstrarea legăturii dintre aceştia”.