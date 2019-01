Muzică şi poezie

„Micul poet” din Câmpulung Moldovenesc, cum a fost numit Sebastian Remus Crăciun (Sebi), acum în vârstă de 16 ani, elev al Colegiului Naţional „Dragoş Vodă” din Câmpulung Moldovenesc, diagnosticat cu tetrapareză spastică, împreună cu prietenul şi colaboratorul lui Armin Ivan, au lansat la sfârşitul anului trecut albumul de muzică şi poezie sugestiv intitulat „Sunet de paşi”.

Albumul lansat la Clubul Aquarius Center din Câmpulung Moldovenesc, pe 16 decembrie, în cadrul acţiunii umanitare „Şi tu poţi fi Moş Crăciun”, ediţia a VI-a, cuprinde 12 poezii semnate de Sebi şi recitate tot de el, pe muzica lui Armin Ivan (chitară). Proiectare copertă album: Laura Bocăneţ. Desen/design copertă: Cătălin Nechita Mîndrilă. Orchestraţie: Ionuţ Răzvan Mocanu (K-SUNA BEATS). Puteţi asculta pe albumul „Sunet de paşi”: „Un timp al nimănui”, „Să fii o stea”, ”Tristeţe”, „Privesc cu îndrăzneală”, ”Bunici pierduţi”, ”Flori şi lacrimi”, ”Sunt îngeri pe pământ”, „Un înger decăzut”, ”Introducere la Hotelul bântuit”, ”Hotelul bântuit”, ”Freamăt de speranţă” (Imnul Asociaţiei ”Freamăt de speranţă” din Câmpulung Moldovenesc), ”Mulţumesc”.

Recuperări costisitoare

Sebi Crăciun a lansat până în prezent cinci cărţi: “Teama de speranţă”, “To be or not Toby”, “Cu moartea pe moarte călcând”, “Numărătorul de paşi” şi, ultima, “Demers”. Fiecare carte vândută înseamnă un pas înainte în lupta sa cu boala nemiloasă care l-a ţintuit într-un scaun cu rotile în primii 10 ani de viaţă. Recuperările costisitoare, precum şi medicaţia de care Sebi are nevoie depăşesc cu mult posibilităţile materiale ale familiei Crăciun.

Albumul „Sunet de paşi” poate să însemne, de asemenea, un pas înainte pentru Sebi în lupta sa cu boala. Sebi a făcut două intervenţii chirurgicale la Chişinău de miofibrotomie care l-au ajutat să-şi recupereze paşii pierduţi... Viaţa lui se împarte între şcoală şi recuperări, însă familia este cea care-i dă echilibru, iar scrisul îl „eliberează”. „În cărţile mele este lumea în care trăiesc cu bune, cu rele, cu terapii sau fără terapii, oamenii care trăiesc alături de mine, sentimentele pe care le încerc, tot ceea ce am întâlnit şi m-a impresionat”, spune Sebi.

Recuperările sunt foarte costisitoare şi se pot face la clinici specializate din ţară, mai puţin la Câmpulung Moldovenesc. De aceea, acum trei ani, Anca Crăciun, mama lui Sebi, a înfiinţat Asociaţia „Freamăt de Speranţă”, a cărei preşedintă este, şi a lansat proiectul „Clinica de Recuperare din Bucovina”, proiect derulat de Asociaţia „Freamăt de Speranţă”, în parteneriat cu Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc. Dacă s-ar construi această clinică la Câmpulung Moldovenesc, nu doar lui Sebi i-ar fi mai uşor, dar şi celorlalţi cel puţin 30 de copii şi tineri cu dizabilităţi din Asociaţia „Freamăt de Speranţă” care au nevoie de terapie.

Mulţumiri colaboratorilor

Anca Crăciun a mulţumit tuturor celor care „din puţinul lor au achitat fie şi o oră din sutele de ore de recuperare de care cei 30 de copii din Asociaţia <Freamăt de Speranţă> au nevoie. Mulţumesc tuturor celor care în anul care tocmai s-a terminat ne-au susţinut, mulţumim terapeuţilor şi voluntarilor care pun mult suflet în ceea ce fac şi partenerilor noştri cu care am reuşit să facem câteva evenimente memorabile pentru copiii cu dizabilităţi, dar şi pentru comunitatea noastră”.

Cei care doresc să achiziţioneze cărţile lui Sebi şi albumul „Sunet de paşi” pot să ia legătura cu Anca Crăciun (telefon 0727 426 272). Mai multe informaţii despre activităţile asociaţiei, dar şi despre Sebi Crăciun, puteţi obţine şi de pe paginile de Facebook: Crăciun Sebi, Anca Crăciun, Asociaţia Umanitară Freamăt de Speranţă.