Revelionul Pensionarilor

Primăria municipiului Rădăuți și Consiliul Local au organizat, la finele săptămânii trecute, Revelionul Pensionarilor, eveniment despre care se poate spune că deja a intrat în tradiția rădăuțeană. Petrecerea, care a atras aproape două sute de localnici, s-a desfășurat duminica trecută la restaurantul Țărăncuța, iar participanții au beneficiat de un meniu deosebitbazat pe produse tradiționale, meniu „asortat” cu un program artistic care a satisfăcut toate gusturile și preferințele vârstnicilor, în condițiile în care distracția s-a încheiat spre dimineață. Participanții la petrecere s-au bucurat de multe momente frumoase, de un program artistic diversificat al formației Megathon Rădăuți și au avut parte și de un invitat-surpriză al primarului municipiului, Nistor Tătar, interpretul de muzică ușoară Cătălin Crișan, care i-a încântat pe pensionari cu șlagăre de ieri și de azi. Primarul Nistor Tătar a declarat: „Nu i-am uitat nici în acest an pe pensionarii rădăuțeni și la fel ca în ultimii ani am organizat o petrecere de revelion doar pentru ei. Ne-am străduit, și cred că am reușit, să-i facem să se simtă bine, să uite de grijile curente în această noapte de început de an. În același timp doresc să-i asigur pe vârstnicii din municipiul Rădăuți că administrația locală este preocupată permanent de problemele lor și că ușa biroului primarului din Rădăuți este deschisă oricând pentru ei. Sper că au avut parte de o petrecere frumoasă, le doresc multă sănătate și un an nou plin de bucurii și împliniri!”. Trebuie precizat că prețul unui bilet la revelionul pensionarilor a fost de doar 60 de lei/persoană, în condițiile în care petrecerea a fost finanțată parțial din bugetul local.