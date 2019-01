Critici

Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiu consideră că inaugurarea noii pârtii de schi de la Câmpulung Moldovenesc, din masivul Rarău, a fost un prilej foarte bun pentru PSD Suceava „să se bage în faţă şi să se laude deşănţat cu meritele altora”. Bogdan Gheorghiu a subliniat că acest proiect, în valoare de 15 milioane de euro, a debutat acum 10 ani, iar finanţarea a 95% din investiţie a fost asigurată de guvernele Boc şi Cioloş.

Gheorghiu a arătat că actualul Guvern PSD a acordat suma finală de 750.000 de euro, ceea ce reprezintă 5% din valoarea proiectului. „Cu toate acestea, folosindu-se ca de obicei de tupeu politic, liderii PSD Suceava şi-au adjudecat în totalitate meritele pentru realizarea acestui proiect atât de necesar pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc şi care va aduce creşteri semnificative pentru turismul din judeţul Suceava”, a declarat deputatul PNL de Suceava.

Bogdan Gheorghiu a mai adăugat că „insistenţa de a căpuşa realizările altora” maschează de fapt eşecul programului de guvernare al PSD în judeţul Suceava, unde se înregistrează zero iniţiative şi zero realizări la jumătate din mandatul de patru ani. „Ca întotdeauna, PSD se bazează în principal pe propagandă ca să ascundă dezastrul pe care guvernarea PSD o lasă în urma sa: blocarea completă a construirii de autostrăzi în regiunea Moldovei, abandonarea construirii unui spital regional la Iaşi, blocarea tuturor investiţiilor guvernamentale etc., toate acestea promise în campania din 2016 în Programul de Guvernare PSD”, a încheiat Bogdan Gheorghiu.