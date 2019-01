Datini și obiceiuri

Primăria și Consiliul Local Todirești au organizat la sfârșitul anului care tocmai s-a încheiat a VI-a ediție a Festivalului de datini și obiceiuri de iarnă "Porniți plugul, măi flăcăi!". Evenimentul a avut loc pe esplanada din Grădina de Vară, parcul public al comunei Todirești. Localnicii prezenți au urmărit cu mare entuziasm acest spectacol, care s-a dovedit a fi unul foarte reușit. Gazda spectacolului, primarul comunei Todorești, Vasile Avram, a mulțumit în discursul său tuturor celor prezenți, locuitorilor comunei Todirești. "Dragi todireșteni, costânari, solonceni, părhăuceni, a venit sfârșitul de an, și cum îi șade bine unei comune de oameni gospodari, după un an de muncă, după un an de trudă, trebuie să avem și un moment de bucurie. Ai noștri tineri, copii și frați, ale noastre surori au pregătit momente frumoase pentru acest spectacol. Este vorba de datini și obiceiuri, păstrate de la străbuni, pe care nu trebuie să le uităm", a fost mesajul primarului. Spectacolul a fost moderat și prezentat de o fostă elevă a Școlii Gimnaziale Todirești, solistă de muzică populară, Teodora Camelia Seserman.

Urători, colindători, dansatori

Pe scenă au urcat grupuri de urători, colindători, dansatori și cântăreți. Astfel, publicul a fost încântat de Fanfara "Tradiția" Todirești (coordonator Seserman Nicolae), Malanca – Costâna (instructor Florin Deac), elevi ai Școlii Gimnaziale Todirești (instructor profesor Lia Rudnic), solistele de muzică populară, surorile Seserman Anastasia și Teodora, solista Larisa Negrușer, Malanca - Todirești (instructor Adrian Cozmaciuc), Grupul de colindători și urători "Muguri de Brad" din Părhăuți (instructor profesor Geta Chilimon), Ansamblul de dansuri populare "Plaiurile Solonețului (instructor Popescu Ioan), Ansamblul de dansuri populare "Gelu Constantinescu" (instructor învățătoare Ileana Grigorean), corul bărbătesc din Todirești "Razeșii lui Ștefan cel Mare" (instructor Roznovan Gheorghe), Corul Bărbătesc din Todirești (coordonator, învățător Seserman Gheorghe), Malanca din Todirești de Sus (coordonată de Ilie Bejenar), Grupul de urători coordonat de Adrian Cozmaciuc, Grupul de copii de la Școala Gimnazială Soloneț, coordonat de învățătorul Doru Luchian. La eveniment a fost prezent și senatorul Virginel Iordache, care s-a arătat profund impresionat de obiceiurile și tradițiile din zonă. Așa cum cere datina, colindătorii și urătorii au fost răsplătiți cu „ștergare tradiționale”, colaci, vin, diplome și dulciuri. Spectacolul s-a încheiat cu un frumosfoc de artificii.