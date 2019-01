Tradiție

Peste 200 de studenți care fac parte din Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români au participat, în perioada 29 decembrie 2018 - 2 ianuarie 2019, la o tabără studențească de iarnă la Mănăstirea Putna. După cum au spus-o chiar ei, studenţii au dorit să încheie Anul Centenar cu o manifestare similară celei de acum un an, prin care s-au început manifestările de la Putna, dedicate împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. În seara zilei de duminică, 30 decembrie, cei peste 200 de studenţi participanţi, însoţiţi de alţi tineri, au organizat o retragere cu torţe de pe Dealul Crucii, de lângă mănăstire. O parte dintre studenţi a desfăşurat un uriaş steag tricolor, de 30 × 20 m, iar altă parte, cu torţe aprinse în mâini, a conturat o cruce spre vârful dealului. Mai întâi au aprins torţele de pe conturul crucii, iar apoi au luminat steagul tricolor. După ce au cântat imnul de stat al României, „Deşteaptă-te, române!”, studenţii au coborât spre mănăstire, cântând colinde.

Dezvelirea unei plăci omagiale dedicată Centenarului Marii Uniri

De la poarta mănăstirii, în sunetul clopotelor, au înconjurat biserica voievodală şi au mers la statuia lui Mihai Eminescu. Aici, studenţii au dezvelit o placă omagială dedicată Centenarului Marii Uniri, realizată la iniţiativa Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi. Placa a fost binecuvântată conform rânduielii pentru monumente comemorative de către părintele stareţ al Mănăstirii Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic. Au urmat discursurile reprezentanților celor cinci organizații studențești prezente la Mănăstirea Putna, dar și al primarului comunei Putna, Gheorghe Coroamă, care a declarat: „Eu spun doar atât: <să dea Dumnezeu ca acest An Centenar, ca acest moment, când tricolorul românesc a strălucit în noapte pe dealul Sfântului Ștefan, să fie începutul adevăratei noastre uniri. Să dea Dumnezeu ca românii să fie întotdeauna împreună>”.

La finalul discursurilor, starețul Mănăstirii Putna, părintele Melchisedec, s-a adresat studenților: „Vă mulțumesc, pentru că dumneavoastră ați venit cu ideea ca la 1 ianuarie 2018 să scriem sus, pe Dealul Crucii, <100> și să marcăm începutul Anului Centenar. Și tot dumneavoastră ați venit cu acest gând, de a încheia Anul Centenar, cu o zi înainte de a trece în noul an, 2019. Vă felicit și vă mulțumesc. Și rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea tărie, putere, vouă și tuturor urmașilor noștri, ca și la 200 de ani și nu numai, așa cum voi ați venit 200 de tineri și ați aprins 200 de torțe pe Dealul Crucii, frații noștri români care atunci vor serba Bicentenarul să fie și mai uniți decât noi și să fie adunați toți românii, din hotarele actuale, dar și din hotarele vechi ale țării noastre. Rog pe Bunul Dumnezeu ca românii de peste 100 de ani, la Bicentenar, să fie și mai uniți decât astăzi, să fie și mai uniți decât noi, mai cu seamă în credință”. Arhimandritul Melchisedec Velnic i-a îndemnat pe tineri să nu fugă de credință, „să nu vă fie teamă să-L mărturisiți pe Hristos, Dumnezeul nostru, Care ne-a călăuzit prin veacuri, Care ne-a ținut ca neam unit; chiar dacă am fost sub robii străine, am rămas statornici în credința și în dorința de a fi una. S-a făcut în Anul Centenar apel la multă unitate; nu poate să fie unitate fără de Hristos și fără de Dumnezeul nostru. Să nu uităm că marile bătălii Măria Sa Ștefan așa le-a câștigat. Să ne luăm ca un legământ, la încheierea Anului Centenar, că îi vom sprijini pe toți românii care sunt în afara granițelor țării, că îi vom îndemna și pe cei care sunt plecați departe, să fie conștienți că sunt români, oricât de departe ar fi, să nu își uite credința și limba, să nu își uite dragostea de neam și de țară. Și să nu uite să se roage românește, să învețe românește, dar să și plângă românește. Lacrima este curățitoare, înnoitoare, ne primenește. Ca oameni, toți greșim; iar lacrima, mai cu seamă când o vărsăm pentru neam și pentru patrie, pentru sfânt-strămoșii noștri, aceea este o lacrimă sfântă. Aș îndrăzni să spun că sfânt-strămoșii noștri stau cu mâna căuș să prindă o lacrimă de la poporul acesta și să o ducă înaintea lui Dumnezeu. Căci acea lacrimă valorează mult înaintea Preabunului Dumnezeu”.

Manifestarea de pe 30 decembrie a fost încheiată cu Hora Unirii, studenţii înconjurând biserica mănăstirii.

Conferință și concert de colinde

Pe placa omagială dedicată Centenarului Marii Uniri, realizată la iniţiativa Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi, va dăinui peste veacuri următorul text: „<Noi, studenţii creştini ortodocşi români din România, Basarabia şi nordul Bucovinei, punem această placă omagială la Mănăstirea Putna, la 100 de ani de la Marea Unire, pentru a mărturisi unitatea de credinţă, de limbă şi de neam a poporului nostru român. Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români îşi regăseşte idealul în gândul, dorinţa şi rugăciunea Regelui Ferdinand, rostite în 16 mai 1920 la mormântul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare: „Ştefan al Moldovei, insuflă-ne duhul sfintei uniri în inimile noastre!>. 30 decembrie 2018, Anul Centenar, Mănăstirea Putna”. Tabăra studenţească a continuat luni, 31 decembrie 2018, cu audierea conferinţei „Personalităţi care au făcut România Mare, modele pentru tinerii de azi”, susţinută de scriitorul Adrian Alui Gheorghe, şi marţi, 1 ianuarie, 2019, cu susţinerea concertului studenţesc de colinde şi participarea zilnică la programul liturgic al mănăstirii, conform datelor furnizate de Ziarul Lumina.