Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” din municipiul Rădăuţi a sărbătorit, zilele trecute, 26 de ani de când Adunarea Generală a ONU a adoptat „Declaraţia cu privire la drepturile aparţinând minorităţilor naţionale”. Mai precis, unitatea de învăţământ rădăuţeană a desfăşurat proiectul „Ziua Minorităţilor Naţionale”, proiect care şi-a propus cultivarea cunoaşterii şi respectului valorilor şi tradiţiilor multiculturale, promovarea elementelor identitare ale unor grupuri aparţinătoare minorităţilor naţionale reprezentate în şcoală şi în comunitatea locală, promovarea „Zilei Minorităţilor Naţionale” prin organizarea unor evenimente specifice la nivelul şcolii sau comunităţii, cât şi cultivarea cunoaşterii şi respectului reciproc interetnic şi interconfesional la nivelul şcolii. Astfel elevii şcolii rădăuţene au prezentat un spectacol de colinde, dansuri şi cântece în ţinutele specifice fiecărei minorităţi, adică ucraineni, germani, turci, evrei, romi şi poloni. În acelaşi timp a fost organizată o expoziţie gastronomică cu mâncăruri tradiţionale fiecărei minorităţi, iar la final au fost degustate produsele pregătite de elevi, părinţi şi cadre didactice.

Proiectul judeţean ”Ziua Minorităţilor Naţionale” al Şcolii Gimnaziale ”Bogdan Vodă” Rădăuţi este înscris în CAEN, echipa de proiect fiind formată din prof. Ilie Sauciuc - inspector de specialitate minorităţi, prof. Petru Nicuţă - director, prof. Radu Munteanu – director adjunct, prof. Daniel Hrenciuc - specialitate istorie, prof. Mihaela Amariţei - consilier educativ, prof. Ioan Bodnar - reprezentant al minorităţii ucrainene, şi Larisa Ţarevici – preşedintele Asociaţiei de părinţi. Directorul şcolii, prof. Petru Nicuţă, a subliniat: „Întrucât la şcoala noastră se desfăşoară de mulţi ani cursurile grupelor de limba maternă ucraineană, sărbătorim an de an <Ziua Minorităţilor Naţionale> la 18 decembrie, zi oficializată de ONU. Tot sub egida ONU, Şcoala Gimnazială <Bogdan Vodă> Rădăuţi acordă asistenţă educaţională în sistemul de învăţământ românesc refugiaţilor din ţări precum Afganistan, Siria, Irak, Iran, fiind singura şcoală din regiunea Moldovei care desfăşoară activităţi de colaborare cu UNHCR (Înaltul Comisariat al ONU). Ca director, de mulţi ani aplic mereu principiul european Unitate în Diversitate”.