Dezvoltare

Primăria Vatra Dornei a depus şapte proiecte pentru a fi finanţate din fonduri europene şi de la Guvernul României. Primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheş, a precizat că valoarea totală a acestor proiecte se ridică la suma de 103,5 milioane de lei, adică aproximativ 22,5 milioane de euro. Ilie Boncheş a precizat că cel mai mare proiect, de aproape 28 de milioane de lei, a fost depus pe Programul Operaţional Regional, Axa 13 – Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, pentru „Revitalizarea infrastructurii economice şi sociale în municipiul Vatra Dornei”.

Un alt proiect european depus, de peste 22 de milioane de lei, este pentru „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în Vatra Dornei”. Boncheş a precizat că cele două proiecte se află în faza de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare.

Primarul din Vatra Dornei a spus că tot prin Programul Operaţional Regional a fost depus proiectul „Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă în Vatra Dornei”, cu o valoare de aproape 23 de milioane de lei, acesta aflându-se în faza de precontractare. „De asemenea, tot prin Programul Operaţional Regional am depus un proiect pentru extinderea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale Nr. 2, valoarea totală a acestuia fiind de peste şapte milioane de lei. Tot în domeniul educaţiei, am mai depus un proiect de aproape 4,5 milioane de lei pentru construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale a unui corp de clădire nou la Liceul Tehnologic <Vasile Deac>, proiect care este în faza de evaluare tehnico-financiară a cererii de finanţare”, a declarat Ilie Boncheş. El a mai adăugat că primăria intenţionează să obţină fonduri europene şi pentru reabilitarea, extinderea şi modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Vatra Dornei. Boncheş a spus că proiectul are o valoare de peste 13 milioane de lei şi se află în faza de evaluare a conformităţii administrative şi eligibilităţii cererii de finanţare.

Nu în ultimul rând, primarul din Vatra Dornei a declarat că primăria a depus un proiect şi la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în valoare de 13,281 milioane de lei, pentru construcţia a două blocuri de locuinţe sociale.