La Fălticeni

Festivalul-concurs de cântece, datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou „Sfântă-i brazda plugului” a reunit şi în acest an peste 500 de participanţi din zona Fălticeni, care au animat centrul municipiului în ziua de 27 decembrie. A fost un spectacol cu urători, colindători, mascaţi, urşi şi capre care a atras privirile locuitorilor urbei de pe Şomuz. A început la ora 16:00, cu tradiţionalele urături şi colinde ale copiilor de la Grupul Folcloric “Moldava” al Clubului Copiilor şi Elevilor Fălticeni, conduşi de prof. interpret de muzică populară Lenuţa Rusu, Grupul Folcloric „Dorul Şomuzului” din Hârtop, instructor Lucian Todireanu, şi cu micii colindători de la Asociaţia Culturală “Ştefan cel Mare” Baia, îndrumaţi de învăţătorul Vasile Popa.

Anul acesta, la festival au fost invitate aproape 20 de trupe, care au evoluat alături de formaţia gazdă, căiuţii şi damele din cartierul fălticenean Şoldăneşti. Acestea sunt: Grupul folcloric “Datina” din Dolheştii Mari, Ansamblul de datini şi obiceiuri de iarnă din Leucuşeşti, Ansamblul Folcloric „Bogdana” din Bogdăneşti, Ansamblul Folcloric „Flori de Mălin” din Mălini, Malanca şi urşii din Stroieşti, Grupul folcloric “Obcina Stânişoarei” din Mălini, „Străjerii” din Dolheşti, Ţiganii din Forăşti, alaiurile de datini şi obiceiuri de iarnă din Drăguşeni, Vadu Moldovei, Buneşti, Boroaia, Ceata de urători din satul Săndeni – Dolhasca, Grupul de urători din oraşul Dolhasca, urătorii şi urşii din Vultureşti.

Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a spus: “An de an, tradiţia cheamă reprezentanţii satelor şi ansamblurilor folclorice la Fălticeni. Mă bucur că sunteţi într-un număr atât de mare la unul dintre cele mai importante evenimente pe care le găzduieşte municipiul Fălticeni la sfârşit de an, manifestare care îşi propune a fi un bun prilej şi o modalitate de a păstra datini şi obiceiuri străvechi, de a valorifica şi a prezenta tot ce are zona noastră mai trainic şi mai autentic în arta populară făurită de aceşti oameni minunaţi. Vă urez sărbători fericite, să aveţi parte de tot ceea ce este mai bun în anul 2019, să vă bucuraţi de realizările dumneavoastră, de realizările celor dragi, vă doresc multă sănătate şi să dea Dumnezeu ca tot ceea ce vedem frumos în această seară să continue şi pe viitor”.

Spectacolul a fost completat de soliştii de muzică populară Ghiorghiţă Rotaru, Lenuţa Rusu, Graţiela Bălan, Patricia Aneculăesei, Simona Matache, Delia Bertea, Valentin Bertea, Andrei Mihailov, Ciprian Petroaie, care au evoluat împreună cu trupele invitate în festival.

Respectând datina străbună, urătorii au fost recompensaţi de organizatori, Primăria şi Consiliul Local Fălticeni, în parteneriat cu Asociaţia Culturală „Vatra Satului”, cu ţuică, dulciuri şi colaci.

Evenimentul, ajuns la a XXVIII-a ediţie, are ca scop conservarea şi punerea în valoare a datinilor şi obiceiurilor la trecerea peste an, de pe Valea Şomuzului, Valea Siretului şi Valea Moldovei.

Concert de colinde

Continuând tradiţia evenimentelor culturale organizate cu prilejul marilor sărbători religioase din timpul anului, Muzeul de Artă “Ion Irimescu” din Fălticeni a organizat în seara zilei de joi, 27 decembrie 2018, de la ora 17.00, un concert de colinde. Au participat trei coruri, Corul de preoţi „Sfântul Ioan de la Râşca” al Protopopiatului Fălticeni, Corul popular „Anastasia” din Ciudei (Bucovina - Ucraina) şi Corul psaltic „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.