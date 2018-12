Dezvoltare

Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava a depăşit cifra de 350.000 de pasageri în acest an. Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunţat că pasagerul 350.000 din acest an a fost înregistrat în după-amiaza zilei de joi, 27 decembrie, la zborul de Milano, Aeroportul Bergamo. Gheorghe Flutur a subliniat că astfel s-au confirmat estimările prezentate pe parcursul acestui an.

Şeful administraţiei judeţene a declarat recent că începând din luna martie 2019, de pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” Suceava vor fi zboruri noi către mai multe capitale din Europa. Gheorghe Flutur a precizat că în momentul de faţă nu poate să anunţă care sunt noile destinaţii europene, însă discuţii pentru creşterea numărului de zboruri din Suceava se poartă cu mai multe companii. Trebuie spus că în momentul de faţă de pe Aeroportul „Ştefan cel Mare” sunt operate zboruri Wizz Air către Londra, Roma, Bologna şi Milano, precum şi zboruri Tarom către Bucureşti. De asemenea, pe perioada verii de pe aeroportul sucevean sunt operate curse charter de vacanţă către două destinaţii din Turcia, una din Egipt şi una din Grecia.

Mai trebuie spus că recent, Gheorghe Flutur a semnat contractul pentru execuţia lucrărilor de extindere a terminalului de pasageri al Aeroportului Internaţional „Ştefan cel Mare” Suceava. Noul terminal al aeroportului va avea o suprafaţă desfăşurată totală de 1.670 de metri pătraţi. Potrivit contractului vor fi realizate lucrări pentru extinderea în partea de nord a clădirii existente, care vor cuprinde zonele de plecări şi sosiri pentru pasagerii curselor externe, dar şi a unor încăperi conexe acestora, astfel încât activitatea personalului să se desfăşoare conform legislaţiei internaţionale în domeniu. Noul terminal va asigura procesarea a 170 de pasageri/oră. De asemenea, o altă clădire care va fi construită în cadrul aceluiaşi proiect va fi destinată pasagerilor pentru curse externe, putând fi procesaţi 86 de pasageri/oră. Potrivit proiectului, pentru terminalul sosiri curse interne, respectiv sala de recuperare bagaje, pe terenul adiacent clădirii, se va realiza un drum de legătură între platforma de îmbarcare/debarcare a aeronavelor şi noua clădire pentru a permite transportul bagajelor.

„Prin extinderea terminalului de pasageri Aeroportul <Ştefan cel Mare> va putea deservi un trafic de 560.000 de pasageri şi minimum 340 de pasageri la ore de vârf”, a declarat Gheorghe Flutur după semnarea contractului. Valoarea investiţiei este de aproape 12,6 milioane de lei, iar lucrările vor fi realizate de firmele SC Societatea de Construcţii Napoca SA, SC Uti Grup SA, SC Geo Arc SRL şi SC Aero Project SRL. Lucrările trebuie finalizate în termen de 15 luni, din care trei luni pentru proiectare şi un an pentru execuţie.