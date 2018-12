Investiţii

Primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheş, a semnat contracte de finanţare pentru proiecte de dezvoltare locale în valoare de 12 milioane de euro, atât din fonduri europene, cât şi guvernamentale. Ilie Boncheş a declarat că din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional, va fi implementat proiectul „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră în staţiunea balneo-climaterică Vatra Dornei”, cu o valoare de 14,823 milioane de lei, la care se adaugă şi contribuţia locală, de aproape 297.000 de lei. Boncheş a spus că pentru acest proiect a fost semnat deja contractul de execuţie a lucrărilor. El a adăugat că tot prin POR va fi finanţat şi proiectul „Crearea unui spaţiu de agrement şi loisir în staţiunea Vatra Dornei”, cu o valoare totală de aproape trei milioane de lei, plus contribuţia locală de aproape 60.000 de lei. Proiectul se află în faza de licitaţie pentru execuţia lucrărilor.

”Tot din fonduri europene vom realiza şi proiectul de reabilitare a secţiei de obstetrică şi ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei, pentru care am semnat deja contractul de finanţare şi suntem în faza de licitaţie pentru proiectare şi execuţie a lucrărilor. Valoarea acestui proiect este de 1,986 milioane de lei, iar primăria va contribui cu suma de 247.617 lei. De asemenea, prin POR am semnat contractul de finanţare şi pentru proiectul cu fonduri europene pentru modernizarea unor străzi de acces şi locuri de recreere în Vatra Dornei, cu o valoare de aproape 11,9 milioane de lei, plus aproximativ 236.000 de lei contribuţia locală. Pentru acest proiect suntem în faza de licitaţie pentru proiectare şi execuţie a lucrărilor”, a declarat primarul din Vatra Dornei.

Ilie Boncheş a subliniat că un proiect extrem de important pentru municipiul Vatra Dornei este cel finanţat prin „Programul de termoficare 2006-2020 căldură şi confort”. Boncheş a spus că în cadrul acestui program a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea sursei şi a reţelei de transport şi distribuţie energie termică în Vatra Dornei”, cu o valoare de aproape 27,2 milioane de lei, primăria urmând să asigure o contribuţie proprie de aproape 8,2 milioane de lei. Primarul din Vatra Dornei a precizat că proiectul este în faza de proiectare şi execuţie a lucrărilor.

Ilie Boncheş a mai adăugat că prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a doua, a semnat deja contractul de finanţare pentru trei proiecte. El a spus că unul dintre proiecte a fost finanţat pentru continuarea lucrărilor la Liceul „Ion Luca”, la internat şi cantină, precum şi schimbare destinaţie în săli de clasă şi internat. Valoarea proiectului este de circa 4,365 milioane de lei, la care se adaugă o contribuţie locală de 315.000 de lei, lucrările fiind deja în curs de realizare. Tot prin PNDL II, Primăria Vatra Dornei a început lucrările de reabilitare şi modernizare a Şcolii Gimnaziale Nr. 1, valoarea investiţiei fiind de 2,713 milioane de lei, plus 104.016 lei, contribuţie locală. Ilie Boncheş a mai declarat că prin PNDL II s-a obţinut o finanţare de aproape trei milioane de lei, la care se adaugă circa 236.000 de lei contribuţie locală, pentru continuarea lucrărilor la grădiniţa cu orar prelungit de pe str. Chilia, nr. 9A.