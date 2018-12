Bilanţ

Primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că anul acesta municipalitatea a alocat fonduri de la bugetul local pentru nouă proiecte. Cătălin Coman a prezentat situaţia investiţiilor din fonduri proprii, europene şi guvernamentale, precizând că de la bugetul local au fost alocate sume importante pentru mai multe proiecte.

Astfel, la capitolul investiţii din fonduri proprii, Cătălin Coman a spus că anul acesta a fost finanţat proiectul pentru construirea unei cantine cu sală de mese, la Şcoala Gimnazială “Ion Irimescu” Fălticeni, pentru care a fost finalizat proiectul tehnic, în prezent fiind începută licitaţia pentru execuţia lucrărilor. El a precizat că valoarea totală a investiţiei este de 1,3 milioane de lei. Un alt proiect este „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale <Ion Irimescu> Fălticeni”, Cătălin Coman precizând că în cazul acestuia vor fi continuate lucrările de reabilitare şi modernizare care au fost începute în anul 2008, printr-un program de investiţii coordonat de IŞJ Suceava, lucrările fiind stagnate din cauza lipsei de fonduri.

„Datorită modificărilor legislaţiei privind utilizarea şi exploatarea din punct de vedere al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă şi al Direcţiei de Sănătate Publică, a fost refăcut Proiectul tehnic, astfel ca lucrările să se ridice la nivelul exigenţelor şi standardelor în vigoare, iar procesul de învăţământ să se desfăşoare într-un climat adecvat”, a declarat primarul din Fălticeni, care a adăugat că valoarea totală a investiţiei este de aproape 2,4 milioane de lei.

Cătălin Coman a mai spus că un alt proiect, de 1,9 milioane de lei, este cel de extindere a Secţiei de Pneumologie a Spitalului Municipal Fălticeni, la care s-a finalizat proiectul tehnic, în prezent fiind demarate procedurile de achiziţie pentru lucrările de execuţie. El a declarat că tot de la bugetul local se finanţează, cu 1,371 milioane de lei, lucrările de modernizare arhitecturală în „Piaţa civică Nada Florilor”. La acest proiect a fost finalizat proiectul tehnic, iar investiţia se află la stadiul de achiziţie pentru lucrările de execuţie.

Cătălin Coman a spus că o atenţie deosebită a fost dată Spitalului Municipal Fălticeni, el subliniind că în acest moment construcţia noului spital este finalizată, cu excepţia celor două scări exterioare impuse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, lucrare aflată în stadiul de achiziţie. „Derulăm toate demersurile să facem funcţional noul spital şi să demarăm ulterior sistematizarea exterioară, adică demolarea spitalului vechi, amenajarea căilor de acces, locuri de parcare, spaţii verzi etc. De asemenea, este în procedură de achiziţie segmentul de dotări nemedicale, partea de mobilier, cu excepţia paturilor. De precizat că pentru partea de dotări medicale a fost făcută solicitare de fonduri”, a spus primarul din Fălticeni.

El a adăugat că are un alt proiect important este şi înfiinţarea Serviciului de transport public local de călători în Fălticeni. Coman a spus că pentru înfiinţarea transportului public local de călători este necesară realizarea mai multor studii, respectiv studiul de trafic, studiul de oportunitate privind înfiinţarea serviciului de transport public local şi a modalităţilor de delegare.

Cătălin Coman: „Le mulţumesc tuturor celor care au înţeles să ne fie aproape în ceea ce am întreprins în acest an”

Primarul din Fălticeni a mai spus că alte două proiecte sunt cele de preluare a bazei de canotaj de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava şi amenajarea acesteia la standarde competitive, precum şi de extindere a parcului de aventură din cadrul Bazei de agrement Nada Florilor, cu încă două trasee noi.

Nu în ultimul rând, Cătălin Coman a spus că un proiect important de infrastructură este şi cel de asfaltare a mai multor străzi, după finalizarea lucrărilor de extindere şi reabilitare a reţelelor de apă şi canalizare, respectiv străzile Vasile Ciurea, Forestierului, Antileşti, Păcii, Şcoala Domnească, Livezilor, Nada Florilor, Pictor Aurel Băeşu, Doctor Tatos, Răzeşilor, Aleea Pinului, Zorilor, Aleea Trandafirilor, Aleea Lizucăi.

Cătălin Coman a mai spus că pe lângă proiectele cu finanţare locală, primăria mai are în implementare trei proiecte PNDL şi şase proiecte cu fonduri europene.

“Aceasta este, pe scurt, o sinteză a principalelor proiecte derulate la sfârşitul anului 2018. Privind retrospectiv, pot spune că a fost un an în care s-a muncit mult la nivelul administraţiei locale pentru ca toate nevoile pe care le au locuitorii Fălticeniului să se regăsească în proiecte care au primit finanţare.

Pentru aceasta a fost nevoie de un volum de muncă considerabil al angajaţilor primăriei, multe drumuri la ministerele de la Bucureşti, la Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamţ, la firmele de consultanţă partenere.

Am reuşit să atragem fonduri pentru proiecte care vor dezvolta Fălticeniul în următorii ani. Urmează 2019, un an poate şi mai important, în care multe dintre investiţiile despre care am vorbit vor fi puse în operă, pentru că fălticenenii asta aşteaptă, iar aşteptarea lor nu va fi în zadar.

Le mulţumesc tuturor celor care au înţeles să ne fie aproape în ceea ce am întreprins în acest an. Sunt convins că vor fi alături de noi şi în anul care va veni, pentru a putea duce la bun sfârşit ceea ce ne-am propus să facem pentru dezvoltarea Fălticeniului”, a declarat Cătălin Coman.