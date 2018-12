Fonduri

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a prezentat zece proiecte, cu o valoare de peste şase milioane de euro fiecare, care au fost propuse pentru a fi finanţate. Gheorghe Flutur a subliniat că demersurile Consiliului Judeţean Suceava privind dezvoltarea zonei continuă, iar după discuţii avute cu reprezentanţii Comisiei Europene, cu comisarul european Corina Creţu, privind dezvoltarea infrastructurii în sănătate şi privind dezvoltarea Aeroportului "Ștefan cel Mare" Suceava, în aceste zile au fost concretizate o serie de demersuri către Banca Mondială.

„Banca Mondială este dispusă să finanţeze sau să identifice soluţii de finanţare pentru proiecte de infrastructură mare, în valoare de minim 6,2 milioane de euro fiecare. Am avut discuţii cu experţi pe o serie de liste preliminare.

În final noi am făcut o propunere pentru zece proiecte mari de infrastructură, de o importanţă critică pentru dezvoltarea judeţului Suceava şi a zonei de Nord a Moldovei şi a ţării”, a spus Flutur. El a arătat că pentru o bună conectare la Aeroportul "Ștefan cel Mare" şi pentru fluidizarea traficului în municipiul Suceava şi în zonă, se are în vedere realizarea celei de-a doua şosele de centură. „Pentru infrastructura rutieră mai avem propuse construirea a două tronsoane de drum expres Siret – Suceava şi Suceava – Paşcani, precum şi realizarea unui drum TransRegio Rodna, pe traseul cunoscut ca Autostrada Nordului, prin care judeţul Suceava şi nordul Moldovei să ajungă, prin graniţa cu Ungaria, spre vestul Europei, pe drumul cel mai scurt, cel mai rapid”, a declarat preşedintele CJ Suceava, care a mai adăugat că „de foarte mare importanţă este infrastructura feroviară, care are nevoie urgent de dezvoltare şi modernizare. Aici avem în vedere modernizarea şi extinderea tronsonului cale ferată Dărmăneşti – Vicşani, modernizarea tronsonului de cale ferată Suceava – Paşcani, precum şi realizarea intermodalului de mărfuri de la Dărmăneşti, care va potenţa şi mai mult dezvoltarea aeroportului şi a viitorului parc industrial din zonă”.

Gheorghe Flutur a afirmat că pentru a veni în sprijinul localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, pentru modernizarea infrastructurii în vederea dezvoltării turismului, CJ Suceava are în vedere construirea variantelor ocolitoare în localităţile Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc şi Gura Humorului. Flutur a spus că pentru domeniul sănătăţii a inclus realizarea unui spital de copii la Suceava, precizând că în acest proiect este inclusă şi construirea unei noi maternităţi. „O atenţie deosebită o acordăm în continuare dezvoltării Aeroportului Suceava. Cum am dat deja startul la lucrări de modernizare şi extindere, aici avem în vedere decontarea cheltuielilor pe care le facem cu aceste investiţii”, a subliniat şeful administraţiei judeţene. El a explicat că cele 10 proiecte se pot înscrie în cadrul unor strategii şi documente programatice deja existente, cunoscute la nivelul forurilor europene, precum MasterPlanul General de Transport, Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană, Planurile de Mobilitate Urbană sau Planurile de Amenajare a Teritoriului Judeţean.