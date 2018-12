Jocuri politice

Încordare, fețe încruntate și o stare generală de tensiune – aceasta era atmosfera din sala de ședințe a Primăriei comunei Straja, miercuri după-amiază, înainte de startul ședinței ordinare a deliberativului local, întrunire care avea pe ordinea de zi nouă proiecte de hotărâre. Înverșunarea care se citea pe fețele celor din sală, atât din rândul aleșilor locali, dar și al unei părți din asistență, avea ca suport două dintre aceste proiecte de hotărâre, proiecte care vizau validarea mandatelor de consilier în cazul a doi supleanți de pe listele Partidului Național Liberal, după ce doi consilieri peneliști au părăsit Consiliul Local Straja încă din luna august. Însă, la fel ca în ultimele luni, situația s-a repetat, adică nici în ședința de miercuri cei doi supleanți nu au fost validați, situație creată cu largul concurs al consilierilor PSD, consilieri care au dat vot negativ comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali, ceea ce a dus la imposibilitatea votării supleanților. Reamintim cititorilor că în luna august a acestui an, structura Consiliului Local Straja, structură constituită din 15 consilieri, opt aleși PNL și șapte aleși PSD, s-a modificat. Mai precis, doi dintre consilierii locali PNL, Vasile Dragoș Pintescu și Sorin Coca, și-au pierdut funcțiile, primul prin demisie, al doilea prin excludere, iar prefectul de Suceava a emis ordinele nr. 189/2 august 2018 și nr. 190 din 22 august 2018 privind constatarea încetării de drept a mandatelor. De atunci au trecut patru luni, însă Consiliul Local Straja nu a catadicsit să-i valideze pe supleanții de pe liste, deși între timp au fost convocate mai multe întruniri ale deliberativului local. Practic, prin această tergiversare a validării noilor consilieri locali PNL, primarul social-democrat Mihai Juravle și-a asigurat majoritatea în Consiliul Local, cu șapte voturi la șase, și face tot ce e posibil pentru ca lucrurile să nu se schimbe sau să revină la normalitate.

Viceprimarul Vasile Juravle: „Ne vom adresa lui Dragnea să dea o hotărâre de guvern prin care la viitoarele alegeri locale să candideze numai PSD-ul, să fie numai ei!”

Viceprimarul liberal al comunei Straja, Vasile Juravle, consideră abuzivă atitudinea primarului social-democrat şi a colegilor săi de partid din Consiliul Local: „Nu-mi dau seama cum consilierii PSD și primarul înțeleg să respecte legea. Ceea ce se întâmplă acum nu este altceva decât un abuz de putere, o încălcare repetată a legii care se perpetuă încă din luna august. Ei nu vor să valideze consilierii PNL! Normal că ne vom adresa organelor competente, instituțiilor statului, pentru că nu se poate merge astfel. Am solicitat și am notificat Prefectura în mai multe rânduri și nu am primit nici un răspuns, ne vom adresa lui Dragnea să dea o hotărâre de guvern prin care la viitoarele alegeri locale să candideze numai PSD-ul, să fie numai ei! Vreau să menționez că noi (n.r. consilierii PNL) am votat toate proiectele de hotărâre pentru dezvoltarea comunei, însă acestea nu au fost duse la îndeplinire și de aceea pot spune că Straja e o comună moartă!”. Trebuie precizat că Vasile Juravle a depus în urmă cu câteva săptămâni o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți. La ședința de miercuri a deliberativului local de la Straja au participat 12 consilieri, șapte de la PSD și cinci de la PNL, unul dintre liberali fiind internat în spital, iar la finalul întrunirii primarul Mihai Juravle nu a dorit să facă nicio declarație de presă.