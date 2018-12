Pus sub acuzare

Un tânăr din Brodina, implicat de-a lungul timpului în mai multe fapte penale, a fost arestat acum două zile de Judecătoria Fălticeni, într-un dosar în care a fost trimis recent în judecată, pentru spargerea casei unui om de afaceri din comuna Slatina. Este vorba de o spargere la pont, comisă în luna mai a acestui an. Furtul seamănă foarte mult cu spargerile comise în acest an în municipiul Suceava, toate cu prejudicii mari, victimele fiind toate persoane potente financiar. Asocierile nu sunt deloc întâmplătoare, iar în dosarul privind spargerea de la Slatina apare și numele singurului hoț prins și pus oficial sub acuzare în cazul spargerilor la pont comise în municipiul Suceava.

Bani și bijuterii în valoare de 25.000 de lei, furate din casa din Slatina

Recent, pe 12 decembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a dispus trimiterea în judecată a lui Alexandru Andrei Juravle, din Brodina, pentru infracțiunea de furt calificat. Acesta este acuzat că, în luna mai a acestui an, a intrat într-o casă din comuna Slatina, de unde a furat bani și bijuterii din aur, prejudiciul reclamat fiind de 25.000 de lei.

Și mai recent, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni a solicitat arestarea preventivă a lui Juravle în acest dosar. Judecătorii au admis propunerea și au dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, însă decizia nu este încă definitivă.

Cine este tânărul arestat

Alexandru Andrei Juravle mai este arestat într-un dosar privind influențarea și intimidarea unor martori dintr-un dosar.

Alexandru Andrei Juravle are un bogat cazier în materie de furturi, chiar spargeri de locuințe.

În 2013, Andrei Juravle a fost urmărit cu focuri de armă, după ce a sărit de la etajul unui bloc, de pe strada Bistriței, în cartierul Obcini al municipiului Suceava. Tânărul era urmărit național și fusese încercuit de polițiști. Juravle a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a încerca să scape atunci, reușind să sară de la etajul II. În timp ce fugea, acesta a fost împușcat în picior de un polițist.

Mai recent, în luna iunie, același Juravle a fost victimă a unei răfuieli, fiind tăiat cu un cuțit, însă a refuzat să depună plângere.

Omul de legătură cu spargerile din Suceava

În dosarul privind spargerea la pont de la Slatina apare și numele lui Mihai Gabriel Precob, în vârstă de 31 de ani, din municipiul Suceava. Acesta este acuzat că, audiat în calitate de martor, a făcut declarații mincinoase, contrar adevărului, că el este autorul spargerii de la Slatina. Există așadar date și indicii certe că spargerea de la Slatina are legătură cu cele comise în municipiul Suceava și nu numai. Precob se află în arest preventiv de mai multe luni de zile, pentru una din spargerile la pont comise în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Atunci au fost mai mulți autori, însă deocamdată doar Precob a fost arestat și trimis în judecată.

Modurile de operare seamănă foarte mult. Sunt acțiuni bine calculate, care vizează doar oameni cu bani, și numai când aceștia sunt plecați în concediu. Hoții au întrerupt alimentarea cu energie electrică a caselor vizate, asigurându-se că nu mai funcționează camerele de supraveghere, au forțat geamuri cu un levier și au pătruns în interior cu ciorapi pe față. Membrii grupării nu fură decât bani sau bijuterii, într-un caz sustrăgând și o mașină, pe care însă au incendiat-o la puțin timp după ce au părăsit zona spargerii. Ei nu se încurcă cu alte bunuri care i-ar putea face vulnerabili.