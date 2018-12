Cooperare pentru dezvoltare

Acordul de asociere pentru dezvoltarea Moldovei a fost semnat luni, 17 decembrie, între primarii din șapte localități din regiunea de Nord-Est a României: Suceava, Iași, Botoșani, Piatra Neamț, Roman, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

Asociația „Moldova se dezvoltă” a prezentat un număr de cinci obiective și priorități comune (dezvoltarea infrastructurii de transport, îmbunătățirea mediului economic, promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă, descentralizare și o administrație publică eficientă, reducerea sărăciei, prin dezvoltarea infrastructurii), cu mai mult subpuncte, finanțarea acestora urmând să fie făcută cu fonduri proprii, de la bugetul de stat, dar și cu fonduri europene.

Semnarea acordului cadru al Asociației „Moldova se dezvoltă” a fost făcută de către Ion Lungu – primarul municipiului Suceava, Mihai Chirică– primarul municipiului Iași, Cătălin Flutur – primarul municipiului Botoșani, Dragoș Chitic – primarul municipiului Piatra Neamț, Mihăiță Negură – primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Lucian Micu – primarul municipiului Roman și Ilie Boncheș – primarul municipiului Vatra Dornei.

Primarul Ion Lungu, în calitate de gazdă a evenimentului, dar și ca inițiator al acestei asocieri deschise tuturor orașelor dornice să li se alăture, a anunțat din start că nu este o replică și nici contrapondere la Alianța Vestului:

„Cred că asocierea pentru Moldova trebuia să o avem mai demult, având în vedere faptul că problemele de aici sunt mult mai grave decât cele ale vestului. Îi felicit pe cei patru primari vrednici din vestul țării, dar nu avem nimic de-a face cu ei. Și noi în Moldova avem primari vrednici, care și-au făcut datoria, dar din cauza poziționării noastre geografice, mai mult spre Est decât spre Vest, avem aceste probleme. Faptul că nu avem o autostradă care să lege Moldova de celelalte regiuni istorice, de Ardeal și București, este o mare problemă. Așa cum i-am spus și președintelui României, la ședința Asociațiilor Municipiilor din România, în măsura în care aceste probleme nu se vor rezolva, Moldova este condamnată la subdezvoltare. De aceea am decis, cei șapte primari care suntem aici, să facem acest parteneriat între localități, să fim un model de organizare pentru Moldova, să reprezentăm o putere de negociere la nivel guvernamental, european, dar și cu alte organisme, în ideea de a dezvolta zona Moldovei”.

Nemulțumirile celor care au inițiat asocierea „Moldova se dezvoltă”

Principalele motive pentru realizarea Asociației „Moldova se dezvoltă” sunt:

- Lipsa unei strategii coerente de dezvoltare şi de alocare a resurselor, în vederea diminuării decalajelor dintre Estul şi Vestul ţării;

- Ţinerea în izolare vizibilă cu consecinţe deosebit de grave în ceea ce priveşte creşterea economică a regiunii;

- Depopularea accelerată a regiunii, prin migrația forţei de muncă active.

„Dorim să inițiem proiecte regionale și locale ale localităților noastre, care să contribuie la dezvoltarea zonei Moldovei, la reducerea decalajelor față de celelalte regiuni istorice ale țării.

Asocierea noastră estede parteneriat cu scopul dea avea eficiență în promovarea proiectelor noi de infrastructură, de investiții publice sau private, a proiectelor în educație, sănătate, mediu, turism, etc., fără a exclude participarea autorităţilor centrale, europene sau alte organisme internaţionale. Sursele de finanțare vor fi locale, guvernamentale sau europene, de la caz la caz”, se arată în acordul cadru al Asociației „Moldova se dezvoltă”, semnat de cei șapte primari.

Primarul Iașiului – capitala Moldovei, Mihai Chirică, a declarat că cea mai bună dovadă a faptului că, pentru o bună colaborare, s-a renunțat la orgolii, e tocmai faptul că semnarea acordului a avut loc la Suceava.

„Faptul că am rămas atâta vreme în sărăcie avea o acoperire politică foarte evidentă. Am dorit să nu mai fim săraci, să ne luăm soarta în mână, să demonstrăm că știm ce vrem pentru regiunea pe care o reprezentăm, că avem resursele umane și inteligența necesară să ne punem la aceeași masă, că nu avem orgolii, ci doar dorința ca populația pe care o reprezentăm să trăiască mai bine. Nu este un manifest politic, nu are culoare, nu se adresează unui grup politic, nu suntem pe picior de război cu nici o altă alianță sau cu statul, ci într-o relație de colaborare firească, pentru că ne dorim o Românie integrată, dezvoltată echilibrat, în care fiecare român să se simtă bine la el acasă”, a concluzionat Mihai Chirică.

„Dacă nu ne ajută Guvernul sau Europa, ne ajutăm singuri”

Primarul din Iași a reiterat ideea că adeziunea la asociație este deschisă tuturor doritorilor, inclusiv peste hotare, la Cernăuți și Chișinău, scopul fiind dezvoltarea tuturor, prin proiecte comune:

„Dacă nu ne ajută Guvernul sau Europa, ne ajutăm singuri. Ne lipsesc căile principale de comunicare, între Estul și Vestul țării, între Nord și Sud, cu consecințe foarte mari în privința dezvoltării, a lipsei parcurilor industriale, lipsa capacităților de relansare a industriei. Le mulțumesc domnilor primari care m-au chemat la Suceava, în a doua capitală a Moldovei, pentru că aici a fost Cetatea de Scaun, iar curând vom avea alături o altă Cetate de Scaun, de la Hârlău”.

Edilul sucevean a spus că bazele acestei asocieri au fost pue în 2013, alături de primarul din Botoșani, Cătălin Flutur, când s-a făcut strategia comună de investiții, trimisă și la Bruxelles, dar care, din păcate, nu a mai fost prinsă la finanțare.

„Este un moment istoric – nevoia ne-a adus aici împreună, pentru că fiecare în parte am făcut proiecte și am sperat în capacitatea administrativă a statului să rezolve aceste probleme. Din păcate am rămas foarte, foarte în urmă...”, a spus primarul din Botoșani, care a explicat că forma juridică sub care se organizează în perioada imediat următoare, de asociație intercomunitară, permite nu doar accesarea de fonduri guvernamentale, fiind pregătită pentru utilizarea instrumentului European ITI – Investiții Teritoriale Integrate - pentru atragerea de fonduri europene.