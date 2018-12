Cercetat penal

Isprava unui şofer, care a scăpat de sub control autoturismul condus şi a izbit trei maşini parcate pe o stradă, a fost semnalată poliţiştilor printr-un apel la 112. Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază, pe strada Victoriei, din localitatea Sfântu Ilie, apelul telefonic primit în jurul orei 16.15, anunţând că un bărbat care a produs o tamponare se află sub influenţa alcoolului. La faţa locului a ajuns o patrulă din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava, care în urma cercetărilor întreprinse a constatat că în jurul orei 16.00, Neculai D., de 46 de ani, din Sfântu Ilie, în timp ce conducea autoturismul pe strada Victoriei, a pierdut controlul direcţiei de mers şi a lovit 3 autoturisme parcate pe marginea drumului. Autoturismele implicate au fost avariate, iar în urma testării şoferului cu aparatul etilotest, s-a constatat o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiindu-i apoi recoltate probe de sânge la Spitalul Judeţean Suceava. Pe numele bărbatului de la volan a fost deschis un dosar de cercetare penală, pentru comiterea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.