Proiect european

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava este beneficiarul unui proiect Erasmus+ intitulat „Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (CHANGE), ce se derulează în perioada 1 septembrie 2018 – 31 august 2020. Proiectul reprezintă un parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul educațional, un parteneriat de schimb interşcolar, folosind oportunităţile de mobilitate pentru elevi şi cadre didactice. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană. Prima întâlnire din cadrul proiectului s-a desfășurat în perioada 7 - 9 noiembrie 2018, în Polonia. La această reuniune transnațională au participat de la CSEI Suceava, directorul prof. Gabriela Mihaela Lupașcu și director adj. prof. Dorina Cocari, coordonator de proiect.

Utilizarea instrumentelor e-Twinning, Google Tools

Activitățile desfășurate pe parcursul celor trei zile au fost numeroase, dar și foarte interesante. Astfel, fiecare profesor din cele șase țări participante (Polonia, Italia, Grecia, Turcia, Lituania și România) și-a prezentat școala, structura sistemului de învățământ, modalitățile de incluziune a elevilor cu CES în școală. S-a votat, de asemenea, logo-ul proiectului, câștigătoare fiind școala gazdă din Polonia. Profesorii polonezi au prezentat programe terapeutice implementate cu succes în școala lor. Pentru buna desfășurare a proiectului, participanții au fost familiarizați cu modul de utilizare a instrumentelor e-Twinning, Google Tools. S-au stabilit totodată datele exacte ale mobilităților din primul an de proiect. Cele două profesoare de la CSEI Suceava au apreciat că vizita în Polonia a fost una fructuoasă, oferindu-le oportunitatea de a întâlni dascăli dedicați, serioși, profesioniști, implicați în tot ceea ce fac. Directoarea adj. prof. Dorina Cocari a precizat că „aceeaşi implicare o dovedim şi noi, cadrele didactice din şcoala parteneră din România, unde activităţile pentru implementarea proiectului se succed cu mare frenezie.”

Felicitări, colaje, picturi cu tematica sărbătorilor de iarnă şi obiecte decorative

Pentru a arăta partenerilor puţin din atmosfera de dinainte de Crăciun, grupul vocal al şcolii „Dor Bucovinean” a participat la ediţia specială de Crăciun a emisiunii „În curtea şcolii”, Bucovina TV, în timp ce alţi elevi implicaţi în proiect au realizat felicitări, colaje, picturi cu tematica sărbătorilor de iarnă şi obiecte decorative, atât în cadrul acţiunilor SNAC desfăşurate în luna decembrie, cât şi în timpul activităţilor special propuse pentru implementarea proiectului. O parte din lucrările elevilor au fost expuse la Muzeul Bucovinei Suceava, iar o altă parte au fost expediate sub sigla Erasmus+ şi a logo-ului proiectului către instituţiile partenere. Directoarea Gabriela Lupaşcu a menţionat că „acestor acţiuni li se va adăuga serbarea de Crăciun, care va avea loc pe 19 decembrie, şi care va fi un alt prilej de a le transmite partenerilor europeni urările și gândurile noastre de prietenie. Serbarea de Crăciun va încheia anul calendaristic cu speranţa că efervescenţa sărbătorilor va impulsiona şi mai mult echipa de proiect, iar rezultatele muncii vor fi pe măsura expectanţelor.”