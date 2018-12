Umanitar

Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul, împreună cu organizaţiile de seniori şi tineret ale Partidului Naţional Liberal din municipiul Rădăuţi, lansează, la mijlocul săptămânii viitoare, campania caritabilă „Donathlon”. Mai exact, liberalii rădăuţeni fac apel către cetăţenii municipiului să se prezinte miercuri, 19 decembrie 2018, începând cu ora 08.00, la punctul de recoltare din cadrul Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi, pentru a dona sânge.

Campania iniţiată de parlamentarul Mihalescul şi de peneliştii rădăuţeni şi-a propus să ajute trei familii din zonă, trei cazuri deosebite care necesită sprijin. Primul dintre acestea este cazul Simonei Ungurean, o mamă care face dializă de nouă ani şi care îşi creşte singură fiica în vârstă de 10 ani. Simona Ungurean are 37 de ani, face dializă de trei ori pe săptămână şi are nevoie de o operaţie la inimă ca să poată trăi. Al doilea caz intrat în atenţia liberalilor este cel al lui Bogdan Pânzariu, în vârstă de 36 de ani, tatăl a doi băieţei cu vârste de 6, respectiv 9 ani, care a suferit un accident vascular cerebral în luna aprilie 2017, când i-au fost furate nişte bunuri, şi care acum se reface printr-un program de kinetoterapie la domiciliu. Bărbatul are de plătit o chirie lunară în valoare de 500 de lei şi este ajutat doar de mama lui, bunica copiilor, singurul lor venit fiind pensia bunicii, de 840 de lei, şi alocaţiile copiilor. Al treilea caz este cel al Veronicăi Istrătoaie, o mamă care îşi întreţine singură cei doi copii, o fetiţă în vârstă de 5 ani şi un băiat de 20 de ani. Singurul venit al familiei, care trăieşte într-o locuinţă socială, este salariul mamei.

Campania „Donathlon – Donează din inimă pentru o inimă”

Conform unor studii de specialitate, sângele unui donator poate salva până la trei vieţi. Pe lângă vieţile care ar putea fi salvate, campania „Donathlon – Donează din inimă pentru o inimă” urmăreşte să ofere un sprijin celor trei familii prin folosirea bonurilor de masă obţinute în urma donării de sânge, la care se adaugă donaţii în bani şi electrocasnice din partea organizaţiilor PNL Rădăuţi, TNL Rădăuţi, cât şi a lui Dumitru Mihalescul, deputatul PNL ales în circumscripţia electorală nr. 35 Suceava.