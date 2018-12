Asociația Help and Advice

Asociația Help and Advice, în parteneriat cu Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Centrul de Consiliere, Psihascend – Proiect Dizab-Tin-Act, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), a inițiat campania ”Suceava Accesibilizată”, campanie de conștientizare a deficiențelor existente la infrastructura stradal-pietonală a municipiului Suceava din perspectiva adaptării spațiului fizic la nevoile persoanelor cu dizabilități. Începutul acestei campanii a fost marcat printr-o dezbatere publică ce a avut loc joi, 13 decembrie, începând cu ora 11:00, în sala Nicolae Labiș din cadrul Instituției Prefectului Suceava.

Lipsa semafoarelor accesibilizate și a pavajului tactil pentru persoane cu deficiențe de vedere

La dezbatere au participat reprezentanți din partea Consiliului Local Suceava, AJPIS Suceava, DGASPC Suceava, IPJ Suceava, Poliției municipiului Suceava – Biroul Rutier, ONG-urilor partenere și reprezentanți mass-media. Scopul dezbaterii a fost conștientizarea administrației publice locale asupra deficiențelor existente la infrastructura stradal-pietonală a municipiului Suceava, din perspectiva adaptării spațiului fizic la nevoile persoanelor cu dizabilități, conform prevederilor Legii nr. 448/2006 rep. și a normativului NP 051 – 2012 aprobat prin Ordinul 189/2013. S-au prezentat categoriile beneficiare ale acestei dezbateri, punându-se accent pe ideea că fiecare dintre noi s-a aflat cel puțin o dată într-o situație temporară sau situațională de dizabilitate (aici fiind incluse persoane cu copil mic în cărucior, femeie însărcinată, vârstnici, persoană care transportă bagaje voluminoase etc.).

De asemenea, au fost punctate principalele deficiențe în ceea ce privește accesibilizarea, respectiv: lipsa semafoarelor accesibilizate și a pavajului tactil pentru persoane cu deficiențe de vedere, neconformitatea pantelor care asigură legătura între trotuare și carosabil la trecerile de pietoni, amplasarea necorespunzătoare a mobilierului stradal și a altor obiecte asimilate acestuia, creându-se astfel blocarea trotuarelor, ocuparea abuzivă a trotuarelor și a locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, accesibilizarea scăzută a locurilor de recreere și a parcurilor de pe raza municipiului.

Măsuri propuse

Participanții la dezbatere au conștientizat complexitatea deficiențelor prezentate, punându-se de acord pentru crearea unor parteneriate în vederea găsirii de soluții imediate și eficiente pentru remediere. „Prin această dezbatere s-au avut în vedere două obiective: pe termen scurt: bugetarea sumelor necesare remedierii deficiențelor și întocmirea unui Plan de Acțiune / monitorizare a acestor activități; constituirea unui grup de lucru care să includă și reprezentanți ai ONG-urilor care au inițiat această campanie; pe termen lung: realizarea unui Regulament de accesibilizare ce va fi implementat în acordarea viitoarelor autorizații de construire / modernizare / amenajare a clădirilor de utilitate publică și a infrastructurii stradale”, ne-a spus Radu Alexa, președintele Asociației Help and Advice. Pentru mai multe detalii, puteți contacta reprezentanții Asociației Help and Advice la numărul de telefon 0744 - 523 923 (Radu Alexa) sau help.and.advice.2016@gmail.com.