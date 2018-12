„Bună sara, gospodari!”

În anul Centenarului Marii Uniri, echipa „10 pentru folclor”, cu participanțidinMoldova (Costinel Leonte, Leonard Zamă, Loredana Ceică), Bucovina de Nord (Grigore Gherman), Sudul Bucovinei (Angelica Flutur, Alexandru Brădățan, Giani Leonte, Mihaela Bârsan, George Finiș), Maramureșul Voievodal (Voichița Costin, Ioan Costin) și Ardeal (Ovidiu Homorodean) oferă în dar publicului o colindă veche, tradițională, „Bună sara, gospodari!”, pe care a înregistrat-o recent și la care a realizat și un videoclip, filmat la „Casa Bunicii” din Vama. În doar câteva zile de la lansarea videoclipului „Bună sara, gospodari!” în spațiul virtual, colinda a fost preluată și difuzată de posturile regionale Intermedia TV și Bucovina TV, dar și de televiziunea regională Favorit. Aceasta din urmă a postat videoclipul pe pagina proprie de Facebook și materialul are deja aproape 30.000 de vizualizări și comentarii pozitive din toată țara, dar și de peste hotare.

„Cred că această colindă a avut succes deoarece noi nu am schimbat nimic la ea”

Membrii echipei „10 pentru folclor” au dorit să aducă lumea plină de farmec a Crăciunului tradițional, cu datinile și colindele strămoșești, mai aproape de public, mai aproape de oamenii care au avut încredere și care sprijină în continuare proiectul. Iniţiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, a promis încă din luna noiembrie „surpriza muzicală”, colinda „Bună sara, gospodari!”. În calitate de organizator de evenimente, Mihaela Bârsan a adunat artişti talentaţi care să marcheze anul Centenarului Marii Unirii, dar să vestească şi apropierea sărbătorilor de iarnă. Este felul ei şi al echipei „10 pentru folclor” de a le mulţumi sucevenilor pentru că le-au fost alături şi, împreună, au reuşit să introducă 187 de ore săptămânale de folclor în 124 de şcoli din judeţ.

Înregistrarea colindei „Bună seara, gospodari!” și promovarea tradițiilor românești este un proiect de suflet al echipei „10 pentru folclor”, care aduce mulțumiri Înaltpresfințitului Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a dat binecuvântare pentru realizarea acestui proiect, preotului Iuliana Florea, care s-a implicat, împreună cu întreaga familie, la realizarea proiectului, Fanfarei de la Stamate, condusă de Vasile Leontică, și proprietarului pensiunii „Casa Bunicii” din Vama, Gabi Sasu, unde s-a filmat videoclipul. „Cred că această colindă a avut succes deoarece noi nu am schimbat nimic la ea. Am cântat-o așa cum o făceau și străbunii noștri. Este colinda care se cânta la mine în sat, la Chilișeni, și am stat de vorbă cu reprezentanți ai mai multor generații de colindători pentru a o reda publicului cât mai fidel. Vă mulțumim pentru interesul și aprecierile pe care le-ați arătat față de cel mai nou proiect al echipei <10 pentru folclor>”, a spus Mihaela Bârsan.

Masa de Crăciun, pregătită de artiști

Colindătorii „10 pentru folclor”, alături de Fanfara de la Stamate, oferă în dar sucevenilor colinda tradițională din Bucovina ”Bună sara, gospodari!”, care poate fi urmărită pe https://www.youtube.com/watch?v=lbgzsLQhdVw, dar mai au o surpriză. Dacă vă este dor de mirosul de cozonac din casa bunicii, de friptura cu mirodenii și ierburi și de sărmăluțele învelite în frunză de varză murată puteți să-i urmăriți pe membrii echipei „10 pentru folclor”, care în curând vor găti „Masa de Crăciun”, în cadrul unei emisiuni televizate. Deja s-au format trei echipe: sarmalele vor fi pregătite de Loredana Ceică, Alexandru Brădățan și Costinel Leonte, friptura va fi pregătită de Angelica Flutur, Giani Leonte, George Finiș și Ovidiu Homorodean, iar cozonacul aromat va fi gătit de Mihaela Bârsan, Voichița Costin (Maramureș), Grigore Gherman și Leonard Zamă. Emisiunea va fi încărcată pe canalul de YouTube „10 pentru folclor” și va avea premiera vineri, 21 decembrie, la ora 13:00. Profesorul Giani Leonte, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava, este de părerecă echipa „10 pentru folclor” este din ce în ce mai sudată. „Este bine că reușim să promovăm folclorul și în afara celor zece spectacole anuale. Personal, am trăit o experiență frumoasă și inedită, pentru că nu multă lume are ocazia să se afle între artiști atunci când ei își deschid sufletul și ne încântă cu vocile lor”, a completat Giani Leonte.