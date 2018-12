Solicitări

Agenţii economici suceveni au transmis Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava că au nevoie de personal calificat în mecanică (tinichigiu vopsitor auto; mecanic auto; lăcătuş mecanic prestări servicii), turism şi alimentaţie (bucătar; lucrător hotelier; cofetar – patiser; ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie) şi industrie textilă şi pielărie (confecţioner produse textile; confecţioner articole din piele şi înlocuitori).

Acestea sunt principalele specializări pentru care societăţile comerciale din judeţ au nevoie de muncitori, acestea solicitând Inspectoratului Şcolar înfiinţarea de clase profesionale care să pregătească meseriaşi în aceste domenii.

De asemenea, angajatorii suceveni mai au nevoie de tâmplari, specialişti în construcţii, instalaţii şi lucrări publice (mozaicar, montator placaje; dulgher, tâmplar, parchetar; fierar betonist, montator prefabricate, zidar, pietrar-tencuitor), specialişti în industrie alimentară (brutar, patiser, preparator produse făinoase; preparator produse din carne şi peşte), în estetica şi igiena corpului omenesc (frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist), în agricultură (horticultor), în domeniul electric (electrician exploatare joasă tensiune) şi comerţ (comerciant-vânzător).

Companiile au un cuvânt greu de spus în ceea ce priveşte oferta claselor profesionale.

Inspectoratul Şcolar speră ca, în acest fel, să se creeze o corelaţie între cerinţele de pe piaţa muncii şi pregătirea profesională a absolvenţilor.

Propuneri pentru anul şcolar 2019-2020

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Suceava, „în urma solicitărilor operatorilor economici (297 de operatori, 1.912 locuri) pentru şcolarizarea elevilor prin învăţământul profesional şi dual, IŞJ Suceava a analizat capacitatea unităţilor IPT, capacitatea şi existenţa autorizării/acreditării ARACIP pentru calificările profesionale şi a propus pentru anul şcolar 2019-2020 un număr de 72 de clase cu 1.781 de elevi (58 de clase învăţământ de masă, 13 clase învăţământ special, 1 clasă învăţământ particular), gradul de satisfacere a solicitărilor fiind de 93,1%. Diferenţa de 6,9% (131 de locuri) nu a putut fi satisfăcută ca urmare a numărului mic de solicitări pe anumite calificări (de ex. 5 frigotehnişti), nefiind posibil constituirea grupelor sau claselor de studiu”.

Creştere consistentă a numărului de clase de învăţământ profesional dual

Din cele 72 de clase propuse, 55 de clase sunt pentru învăţământ profesional şi 17 clase sunt pentru învăţământ dual, în condiţiile în care în anul şcolar actual sunt doar patru clase de învăţământ profesional dual.

În învăţământul dual, durata şcolarizării este de trei ani, iar elevii vor primi o bursă de 400 de lei pe lună (200 de lei de la stat şi 200 de lei de la agentul economic). Învăţământul dual oferă absolvenţilor oportunităţi sporite de angajare, clasele sunt formate la iniţiativa operatorilor economici, potenţiali angajatori, aceştia încheind cu liceele menţionate parteneriate de practică în baza cărora elevul efectuează ore de pregătire practică în cadrul societăţii respective.

Pentru anul şcolar următor, angajatorii suceveni vor clase de învăţământ dual pentru calificările: mecanic auto (80 de locuri), ospătar/chelner/vânzător (71 de locuri), mecanic utilaje şi instalaţii în industrie (38 de locuri), electromecanic utilaje şi instalaţii industriale (27 de locuri), operator la maşini cu comandă numerică (27 de locuri), tinichigiu, electrician exploatare joasă tensiune, bucătar etc.

Pentru anul şcolar 2019-2020, clasele de învăţământ dual au fost repartizate la următoarele unităţi de învăţământ: Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava – 4,5 clase; Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc – 2 clase; Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava – 1 clasă; Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava – 1 clasă; Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret – 1 clasă; Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni – 1 clasă; Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava – 2,5 clase; Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava – 1 clasă; Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei – 2 clase; Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc – 1 clasă.

Operatorii economici care au solicitat şcolarizarea prin învăţământ dual sunt: Prim Consulting, Mâncare Rapidă, Autonet Import, Holzindustrie Schweighofer, Quick Transpedition, Octavian Vadana, Trutzi Şcheia, Linda Ecotil, Betty Ice, Sidem, Ambro, Com Bucovina, Sumec, Com Bucovina, Electrocunstrucţia Elco, Egger România, Railex, Icc Prod, Maghebo, Pro Titin, Bestucco, Ing Service, Autoturist, Little Star, Dorna Turism, Vera Mar Bucovina, Ocolul Silvic Dorna, Izvorul Someşului Mare, Ocolul Silvic Josenii Bârgăului, SC Niral SRL, Ing Cafe, Irimescu Orizont Construct, Tera Consult Expert şi Bermas.