Vătămare gravă

Polițiștii de la Biroul Rutier Suceava, sub coordonarea unui procuror din carul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au de soluționat un dosar complicat, legat de vătămarea corporală gravă a unui biciclist. Bărbatul în vârstă de 48 de ani care se deplasa pe bicicletă a fost lovit foarte violent de o mașină, iar faptul că a scăpat cu viață este aproape o minune. Biciclistul a suferit leziuni care au necesitat nu mai puțin de 130 de zile de îngrijiri medicale.

Ancheta aflată acum în desfășurare trebuie să stabilească cine a fost vinovat de accident, șoferul și biciclistul având variante diferite referitoare la ce s-a întâmplat. Și mecanismul de producere a accidentului este unul care face ancheta complicată.

Un impact extrem de violent, care a avariat serios și mașina care l-a lovit pe biciclist

Pe 6 aprilie 2018, în jurul orei 22.00, în Vinerea Mare a Paștelui, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată că pe DJ 178, pe raza satului Părhăuți, comuna Todirești, s-a produs un accident rutier în urma căruia un biciclist a fost rănit.

Bărbatul accidentat, Dorin Aelenei, în vârstă de 48 de ani, din Suceava, a fost preluat de o ambulanță inconștient, în stare gravă. La fața locului a fost identificată și mașina care îl lovise, o Dacie Logan cu avarii foarte serioase în partea din față. După cum se vede și în imaginile de la fața locului, Dacia avea geamul din față distrus, inclusiv cupola mașinii fiind îndoită în urma impactului cu bărbatul de pe bicicletă.

Biciclistul a fost lovit de mașină pe banda sa de mers

Ce se știe cert este că șoferul Daciei, Radu Florin Sahlen, circula pe sensul de mers dinspre Părhăuți spre Costîna, în timp ce Dorin Aelenei venea pe bicicletă din sens opus.

Șoferul susține că în timp ce se afla într-o curbă la stânga, a observat un biciclist care circula din sens opus, pe mijlocul părții carosabile. Șoferul susține că pentru a-l evita a frânat și a pătruns pe contrasens. Conform declarației șoferului, biciclistul ar fi virat mai întâi la stânga, iar apoi a revenit pe sensul său de deplasare, unde a fost lovit de mașină.

Dorin Aelenei, care conducea o bicicletă dotată cu sistem de iluminat în față și în spate, spune că nu se deplasa sub nici o formă pe mijlocul drumului. În plus, argumentul său forte este că a fost lovit de mașină pe sensul său de mers, după cum susține de altfel și șoferul.

„Cred că este destul de clar că am fost lovit de mașină în timp ce mă deplasam pe banda mea, nicidecum pe mijlocul drumului. Șoferul a fost în curbă la stânga și probabil că a tăiat curba... cea mai mare mulțumire a mea este că am scăpat cu viață dintr-un accident atât de grav, din care puțini în situația mea ar fi scăpat, însă îmi doresc și ca șoferul să fie tras la răspundere și să fiu despăgubit pentru toate prin câte am trecut”, spune Dorin Aelenei.

Urmele de frânare au fost în lungime de 13,5 metri, pe partea stângă și de 30 de metri, pe partea dreaptă a Loganului. Biciclistul a fost proiectat în urma impactului la aproximativ 15 metri de mașină.

Leziunile foarte grave suferite de biciclist

Leziunile suferite de biciclist au fost grave: fractură pilon tibial extern genunchi stâng, fractură stern, fracturi costale, fractură de piramidă nazală și multiple alte traumatisme. De departe, cea mai gravă este fractura de tibie și peroneu de la piciorul stâng, care a necesitat intervenție chirurgicală. Bărbatul are în picior o placă în „L” și șuruburi și mai are nevoie de o intervenție chirurgicală, pentru scoaterea acestora.

Inițial, medicul legist a stabilit că leziunile suferite de biciclist necesită 80-85 de zile de îngrijiri medicale. În urma reexaminării s-a impus prelungirea numărului de zile de îngrijiri cu încă 45, rezultând un total de 130 de zile de îngrijiri medicale.

În aceste condiții, dosarul a fost încadrat la infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Dosarul se află încă în faza de anchetă, pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

Măsurătorile minuțioase făcute la locul accidentului, precum și dispunerea avariilor, ar trebui să ajute la stabilirea clară a locului în care s-a produs impactul, fapt care reprezintă de altfel cheia anchetei.

Rămâne de văzut dacă anchetatorii vor trimite într-un timp rezonabil acest dosar în instanță și nu vor mai trece ani până când va exista un verdict final în acest caz.