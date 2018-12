Perioada 13 – 19 decembrie

Expoziţia temporară „Patrimoniu cultural etnografic - Masca populară de Anul Nou”, la Hanul Domnesc

În preajma sărbătorilor de iarnă, obiceiurile, tradiţiile legate de noaptea Sfântului Vasile sunt cele mai spectaculoase manifestări ale credinţelor şi practicilor magice din lumea satelor Bucovinei. Muzeul Etnografic Hanul Domnesc va găzdui, în perioada 6 decembrie 2018 – 3 februarie 2019, expoziţia temporară „Patrimoniu cultural etnografic – Masca populară de Anul Nou”, în Anul european al patrimoniului.

Joi, 13 decembrie

Dezbaterea publică „Suceava accesibilizată - Accesibilizarea stradală a municipiului Suceava”

Asociația Help and Advice, în parteneriat cu Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Centrul de Consiliere, Psihascend – Proiect Dizab-Tin-Act, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS) organizează joi, 13 decembrie, începând cu ora 11:00, în Sala ,,Nicolae Labiș” din cadrul Instituției Prefectului Suceava, dezbaterea publică „Suceava accesibilizată - Accesibilizarea stradală a municipiului Suceava”.

Expoziție de pictură, grafică, tapiserie și design, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava

Asociația „Artă și Umanitate” vă invită joi, 13 decembrie, la ora 16.00, la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava, la o expoziție de pictură, grafică, tapiserie și design, pentru a marca 10 ani de activitate (2008 - 2018) a Asociației. Expoziția cuprinde compoziții realizate în perioada celor 10 ani de activitate, care au fost create (unele dintre ele) pentru a participa la proiectele culturale ale asociației. Veți descoperi forme interpretate din spațiul mirific al Balcicului, din Bucovina, din Neamț, dar și compoziții imaginative în tehnici și expresivități plastice diverse. Expun artiștii: Cela Neamțu - București, Marilena Murariu - București, Angela Pitariu-Bolnavu, Eugenia Goraș, Gabrel Baban, Iulian Asimionesei, Ovidiu Buzec, Niculai Moroșan, Oana Ruxandra Hrișcă, Pușa Pîslaru-Ionescu, Lucia Pușcașu. Proiectul este inițiat de Asociația „Artă și Umanitate” în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filialele București și Suceava, și Asociația SEVA Suceava. Prezintă scriitoarea și jurnalista Doina Cernica și artista plastică Lucia Pușcașu, președinta Asociației „Artă și Umanitate”, coordonatoarea proiectului.

Bal de caritate organizat joi, de elevii Colegiului Național „Ștefan cel Mare”

Balul de caritate „Care-i faza cu Crăciunul?” se va desfășurajoi, 13 decembrie 2018, începând cu ora 18.30, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava.

În programul spectacolului sunt incluse momente muzicale cu tematică de iarnă, momente de dans, improvizație alături de trupa de teatru „Pi”, dar și un recital al formației „Mici”.

Evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru sprijinirea a două eleve din liceu.

Cu ocazia acestui eveniment, va fi organizată şi o tombolă prin care sunt oferite participanţilor mai multe surprize, marele premiu constând într-un bilet la Festivalul de Muzică “Electric Castle”. Prețul unui bilet pentru tombolă este de 5 lei. Biletele de intrare costă 20 de lei și pot fi achiziționate de la organizatori sau la intrarea în sala de spectacol.

Vineri, 14 decembrie

Ansamblul de percuție „Alternances”, recital la USV

Ansamblul de percuție „Alternances” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași va susține un recital la Suceava, în data de 14 decembrie, de la ora 18.00. Acesta va fi găzduit de Auditorium ”Joseph Schmidt”, din str. Universității, nr. 13.

Prețul unui bilet este de 5 lei, iar accesul sudenților se face în mod gratuit pe bază de invitație. Invitațiile se pot procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina).

Interpretează: Ioana Ailenei - an I; Ionuț Tabără - an I; Cosmin Gafițescu – an II; Călin Aftanasiu – an III; Ion Bivol - an IV; Marius Helciu – an IV; Lucian Rusu – an IV; Violeta Ciumac – masterat, an II; Iulian Fodor – masterat, an II; Teofana Lența – masterat, an II.

Dinprogram: colinde și creații de J. Offenbach, Em. Kalman, N. Brodszky, J. Herman, F. Loewe, F. Lopez, etc.

Coordonatori: lector univ. dr. Constantin Stavrat, conf. univ. dr. Florian Simion, la pian: prof. univ. dr. Aurelia Simion.

Sâmbătă, 15 decembrie

Ștefan Hrușcă, pe scena suceveană

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava va avea loc sâmbătă, 15 decembrie, de la ora 20:00, un concert de colinde susținut de artistul Ștefan Hrușcă, „o întâlnire de suflet, ce pune la loc de cinste colindul tradiţional, interpretat în cea mai sinceră şi autentică manieră”. Cele mai frumoase colinde vor încălzi din nou inimile românilor, pentru că Ştefan Hruşcă revine acasă, de pe meleaguri îndepărtate, pentru un nou turneu cu un concert de colinde. În luna decembrie, vocea care întregeşte de peste un sfert de veac magia sărbătorilor de iarnă se va face auzită de-a lungul şi de-a latul ţării şi va bucura ascultătorii de pretutindeni cu acordurile mângâietoare ale colindelor tradiţionale româneşti. Sucevenii vor primi nepreţuitul dar muzical pe 15 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Biletele costă 100 de lei și 80 de lei pentru elevi, studenți și pensionari și se pot cumpăra de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, intrarea B, etajul I, telefon 0230 523 718.

Premieră teatrală – „Rinocerii”, sâmbătă, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava

Sâmbătă, 15 decembrie 2018, de la 19.30, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava va avea loc premiera spectacolului "Rinocerii", de Eugène Ionesco, în regia lui Alain Timár. Spectacolul este programat și a doua zi, 16 decembrie, de la ora 19:00.

Distribuția spectacolului este formată din: Răzvan Bănuț, Cătălin Mîndru, Delu Lucaci, Cristina Florea, Cosmin Panaite, Clara Popadiuc, Diana Lazăr, Horia Butnaru. La premiera spectacolului „Rinocerii”, adică sâmbătă, prețul unui bilet este 25 de lei, iar la reprezentanția de duminică, 16 decembrie, de la ora 19:00, biletele costă 20 lei / 10 lei (elevi, studenți, pensionari). Relații și rezervări, la telefon: 0759 048 677 / email: bilete@teatrulmateivisniec.ro.

Duminică, 16 decembrie

Acțiunea umanitară „Și tu poți fi Moș Crăciun”, ediția a VI-a

La Clubul Aquarius Center din Câmpulung Moldovenesc va avea loc duminică, 16 decembrie, de la ora 14:00, acțiunea umanitară „Și tu poți fi Moș Crăciun”, ediția a VI-a. Peste 50 de copii și tineri cu dizabilități, însoțitorii acestor copii și peste 100 de oameni care au ales să fie Moș Crăciun pentru unul din acești copii și tineri cu nevoi speciale se vor afla duminică la Clubul Aquarius Center.

Luni, 17 decembrie

Salonul Internaţional de Artă Fotografică Bucovina Mileniul III

Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinei și Centrul Cultural Bucovina au organizat a XV-a ediție a Salonului Internaţional de Artă Fotografică Bucovina Mileniul III, sub înaltul patronaj FIAP şi AAFR. Amintim faptul că secţiunile din acest an au fost OPEN şi NATURE. Vernisajul va avea loc luni, 17 decembrie, la ora 12:00, în Sala Pod, la Muzeul de Istorie. Perioada de expunere va fi 17 decembrie 2018 – 15 ianuarie 2019.

Miercuri, 19 decembrie

Spectacol de datini și obiceiuri de Crăciun, al Ansamblului „Arcanul USV”, pe scena Universității

Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava invită sucevenii la un spectacolul de datini și obiceiuri de Crăciun „Să nu uităm... de Crăciun”, susținut de Ansamblul Artistic studențesc „Arcanul USV ”.

Evenimentul este programat pentru data de 19 decembrie, de la ora 19.00, în Auditorium „Joseph Schmidt”.

Accesul se face în mod gratuit, pe bază de invitație. Acestea pot fi procurate de la sediul casei de Cultură a Studenților Suceava, din Str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina).

Spectacol caritabil „Narnia: Dincolo de ușile de stejar”, pus în scenă de elevii Colegiului „Petru Rareș”

„Narnia: Dincolo de ușile de stejar” este titlul spectacolului de Crăciun pe care elevii Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava îl pregătesc pentru acest final de an, evenimentul având o importantă componentă caritabilă.

Acesta este programat miercuri, 19 decembrie, de la ora 18.00, pe scena Casei de Cultură Suceava, organizatorii promițând „un spectacol complet, dinamic, cu jocuri de lumini și culori, creaturi fantastice, o varietate de emoții și momente artistice”.

Cei interesați de bilete se pot adresa secretariatului colegiului.