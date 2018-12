Miercuri seara

Miercuri seara, copiii din municipiul Suceava au avut ocazia de a se întâlni cu Moş Crăciun şi de a primi o mulţime de cadouri, la scena de lângă bradul din Centru, unde au colindat şi au fost colindaţi la rândul lor.

La fel ca în ceilalţi ani, municipalitatea suceveană a pregătit 5.000 de cadouri pe care să le ofere în preajma sărbătorilor de iarnă.

„Şi în acest an Primăria Suceava şi Consiliul Local au vorbit cu Moş Crăciun, să vină cu cadouri pentru copiii cuminţi. Mă bucur că sunteţi în număr destul de mare aici, noi am făcut eforturi să amenajăm cât mai frumos această zonă – cui îi place bradul, mâna sus! Le mulţumesc copiilor de la Colegiul <Mihai Eminescu> şi de la Seminarul <Mitropolit Dosoftei>. Chiar de am părul grizonat, nu sunt Moş Crăciun, dar l-am văzut pe aici. Haideţi să-l strigăm!”, a spus primarul Ion Lungu, căruia i s-a alăturat curând faimosul personaj care vine an de an încărcat cu cadouri.

Edilul sucevean a profitat de ocazie pentru a le transmite sucevenilor „un sfârşit de an cu bucurii, pace şi realizări”, mulţumindu-i Moşului pentru cadourile frumoase pe care le face an de an.

În continuare, centrul Sucevei a răsunat de frumoasele colinde ale copiilor, în timp ce Moşul şi ajutoarele sale împărţeau cadourile.

Pe întreg parcursul manifestării, Poliţia Locală Suceava a vegheat la buna desfăşurare a acţiunii de împărţire a cadourilor, formând culoare de trecere spre scenă, evitând astfel ca mulţimea prezentă – aproximativ 1.000 de oameni, să se îngrămădească pentru a urca pe scenă, acolo unde se dădeau pungile cu cadouri.

Oferirea a mii de cadouri pentru copii, în preajma sărbătorilor de iarnă, este o adevărată tradiţie la Suceava, fiind păstrată de 15 ani consecutiv.