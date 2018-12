Pagube mari

Un incendiu violent a distrus marţi dimineaţă locuinţa unui tânăr orfan din oraşul Dolhasca. Casa se află într-o zonă mai izolată a oraşului, iar flăcările au fost observate târziu de către vecini, care au dat alarma la 112. La sosirea pompierilor flăcările cuprinseseră întreg acoperişul, în timpul intervenţie pompierilor prea puţine lucruri putând fi salvate din interior.

Locuinţa lui Gheorghe Cucu, de 29 de ani, fusese construită din donaţiile şi cu sprijinul familiei preotului Gheorghe Saftiuc de la Parohia ”Învierea Domnului” din Dolhasca, după ce tânărul crescuse în cadrul casei de copii ”Sfântul Gheorghe” din localitate. Tânărul a rămas acum, în preajma sărbătorilor, fără un acoperiş deasupra capului şi localnicii din Dolhasca încearcă să-i dea o mână de ajutor pentru refacerea casei.

Flăcările izbucnite la primele ore ale dimineţii au fost observate târziu

Incendiul a fost observat destul de târziu de către puţinii vecinii aflaţi în apropierea casei tânărului, care în jurul orei 07.05 au dat alarma la 112. La faţa locului au ajuns în scurt timp pompieri ai Punctului de Lucru Dolhasca şi ai Detaşamentului Fălticeni, împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dolhasca, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere pentru localizarea şi lichidarea incendiului.

În momentul sosirii pompierilor, flăcările violente cuprinseseră întreaga casă, existând pericol de propagare la o locuinţă învecinată şi la alte anexe. Incendiul a fost lichidat după două ore de intervenţie, însă, din păcate, flăcările au distrus casa pe o suprafaţă de 100 de metri pătraţi, fiind afectată grav tâmplăria din lemn, aparatura şi aproape toate bunurile din interior aparţinând proprietarului. De asemenea, focul a degradat şi pereţii portanţi ai casei, construiţi din BCA.

Filmul unui incendiu produs de la un coş de fum neizolat corespunzător

În urma discuţiilor purtate cu Gheorghe Cucu, proprietarul locuinţei, şi a cercetărilor întreprinse, s-a stabilit că tânărul plecase de acasă spre locul de muncă, unde era şofer, la primele ore ale dimineţii. Înainte de a ieşi din casă, el a mai pus câteva lemne pe foc, pentru a lăsa să se încălzească interiorul casei. Două ore mai târziu, flăcările cuprindeau deja întreaga casă, distrugând tot ce adunase cu trudă în ultimii ani.

Gheorghe Cucu ne-a povestit: „A luat foc căsuţa şi s-a dus toată agoniseala mea. De fiecare dată când plecam de acasă obişnuiam să mai pun câteva lemne pe foc, să nu găsesc prea frig când mă întorc. De astă dată nu ştiu ce s-a întâmplat, că a fost coşul de fum care s-a aprins sau o canapea de lângă soba înfierbântată. A ars totul din casă, aveam frigider, aragaz, pe care le-am luat după ce am muncit în străinătate. Am rămas doar cu hainele de pe mine. Totuşi Dumnezeu e mare şi din toate lucrurile care au ars, mi-a rămas doar o icoană, pe care flăcările nu au atins-o. Am avut şi mare noroc că nu m-au prins flăcările în casă.”

Pompierii au stabilit drept cauză probabilă de izbucnire a incendiului efectul termic generat de coşul de fum neizolat corespunzător faţă de materialele combustibile.

Crescut la casa de copii şi ajutat în permanenţă de familia preotului Gheorghe Saftiuc

Gheorghe Cucu a fost ajutat să-şi ridice o casă de părintele Gheorghe Saftiuc, după ce tânărul a plecat din Aşezământul ”Sfântul Gheorghe” din Dolhasca. A muncit împreună cu părintele, punând piatră peste piatră şi a strâns apoi bani în străinătate pentru a o finaliza. După ce şi-a cunoscut târziu mama, şi-a dorit să termine casa mai repede pentru a o aduce să locuiască împreună cu el şi să recupereze timpul pierdut. Un infarct a răpus-o însă în urmă cu câţiva ani şi a frânt visul. Acum locuinţa era pregătită pentru a o primi pe aleasa inimii lui Gheorghiţă, însă incendiul i-a năruit speranţa unei vieţi mai bune.

Alături de Gheorghe Cucu vor să fie acum autorităţile şi oamenii din Dolhasca, primarul Decebal Isachi declarând marţi dimineaţă: ”Fac un apel pe această cale, către toţi cei care vor şi pot să ajute acest tânăr fără părinţi, să ne susţină în demersul nostru de a-l ajuta pe acesta sa-şi reconstruiască această casă. Să încercăm acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, să dăm dovadă că putem fi solidari şi, de ce nu, mai buni unii cu alţii. Voi cere consilierilor locali să aprobe rectificarea bugetului, pentru acordarea unui sprijin financiar din partea primăriei, în prima şedinţă de consiliu local. Relaţii pot fi obţinute la sediul Primăriei Dolhasca.”

Cele două conturi deschise la CEC Bank sunt următoarele:

Contul în lei

RO13CECEB00008RON0385757

Contul în euro

RO49CECEB000B2EUR0385780