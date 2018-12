Componenta umanitară

Invitații Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a VII-a, care s-a desfăşurat vineri, 7 decembrie, la Conacul Domnesc din Șcheia, s-au dovedit şi de această dată foarte generoşi, empatizând cu povestea tânărului Valentin Rusu, în vârstă de 18 ani, care într-un an și jumătate și-a pierdut ambii părinți. Valentin este elev la Colegiul Național „Dragoș Vodă” din Câmpulung Moldovenesc și vrea să urmeze o facultate la Iași. Pe 1 ianuarie 2017, Valentin a rămas orfan de mamă. Anul acesta, în luna iunie, tatăl lui Valentin a făcut un infarct, la mii de kilometri de ţară, și a murit. Valentin a încercat pas cu pas să estompeze ţipătul disperării şi durerii din inimă şi să fie aşa cum îl ştie toată lumea: bun, puternic, generos, altruist. Are rezultate bune la învățătură, se implică în toate activităţile şcolare, educaţionale, face voluntariat, donează regulat sânge pentru a salva vieţi şi vrea să urmeze studiile superioare la Iaşi.

Valentin Rusu: ”Puterea mi-a fost dată de părinții mei”

Prin vânzare de bilete, donaţii şi prin sumele oferite la licitaţii de oameni cărora le pasă de semenii lor, la cea de-a VII-a ediţie a galei „Top 10 Suceveni”, s-au strâns 54.800 de lei, bani care au fost depuși într-un cont din care Valentin va primi lunar o bursă care să-i ajungă până la finalizarea studiilor. Gala a fost prezentată deredactorul-şef al cotidianului Monitorul de Suceava, Tiberiu Avram, şi de poetul Constantin Moldovan,primarul comunei Mănăstirea Humorului. Întrebat de Tiberiu Avram de unde găsește atâta putere să-i ajute permanent pe cei din jur, Valentin a răspuns: „În primul rând, puterea mi-a fost dată de părinții mei, de-a lungul anilor, în momentele în care mi-au fost alături, în momentele în care m-au susținut și m-au ajutat. Chiar dacă acum ei nu sunt de față, nu mai sunt lângă mine, eu le simt ajutorul, într-un fel.” Inițial și-a dorit să urmeze o facultate cu profil umanist, dar acum vrea să optez pentru facultatea de economie și administrarea afacerilor, pentru că el crede că l-ar ajuta să-și clădească un viitor mai bun. PoetulConstantin Moldovan i-a scris un catren tânărului Valentin Rusu: „Acestui tânăr plin de visuri, / Omul frumos, ce-a fost lovit în suflet prin destin, / Noi îi dorim să fie tare, sănătos, / Că nu degeaba-l cheamă Valentin”.

Picturi, sculptură în lemn, discuri de vinil cu Sofia Vicoveanca

Sub emoţia reportajului video: „Valentin Rusu, tânărul orfan care-şi croieşteviitorul prin generozitate”, transmis la Gala din acest an, în care a fost prezentată povestea acestui tânăr, s-a derulat prima licitaţie a serii. A fost vorba de două picturi, „Oglinda apei” și „Stufăriș”, realizate de artistului plastic humorean Radu Bercea, laureat al galei noastre în anul 2014. Radu Bercea este unul dintre susţinătorii evenimentului nostru, donând an de an lucrări, astfel încât Gala „Top 10 Suceveni” să îşi poată îndeplini cu succes componenta umanitară. Prețul de pornire a licitației a fost 600 de lei, dar până la final picturile au fost achiționate cu 1.600 de lei. Al doilea obiect scos la prima licitație a fost o sculptură cu basorelief (bidimensională), în lemn de paltin, cu tematică de iarnă, realizată de meșterul popular Toader Ignătescu, lucrare care se numește „Cu ursul la urat”. Lucrarea care face parte dintr-o serie de basoreliefuri cu subiecte din poveștile lui Creangă, proverbe și zicători, obiceiuri românești din perioada de iarnă, a avut ca preț de pornire 600 de lei și a fost adjudecată cu 1.000 de lei. Cinci discuri de vinil cu Sofia Vicoveanca, imprimate la Electrecord și lansate în anii 1974, 1975, 1977, 1979, respectiv 1981 au fost scoase la a doua licitație. Cel mai vechi dintre aceste discuri, cel imprimat în anul 1974, este „Cântec vechi de cătănie”, care este al cincilea album al Sofiei Vicoveanca. Invitații au licitat și, în final, discurile de vinil au fost cumpărate cu 1.300 de lei, după ce prețul de pornire a fost de 300 de lei. Sofia Vicoveanca a oferit celui care a câștigat licitația autografe pe albume. „Praf de stele” și „Nisip”, două tablouri realizate de artistul sucevean Cristian Balan, lucrări care sunt rodul unei munci extrem de migăloase, fiind realizate pe carton, prin tehnica numită „puncte” (pointillism), au fost cumpărate de unul dintre invitații Galei „Top 10 Suceveni” cu suma de 1.600 de lei, după ce prețul de pornire a fost de 500 de lei.

Tricoul naționalei de tineret U 21 și fanionul oficial al FRF au fost cumpărate cu 2.600 de lei

Artistul Radu Berceaa mai oferit anul acesta pentru licitația în scop umanitar și două lucrări realizate cu artelit și acoperite apoi cu un strat de bronz, lucrări care se înscriu în șirul numeroaselor experiențe reușite în domeniul decorativ ale artistului. Prețul de pornire la licitație a fost 700 de lei, dar, la final, după ce mai mulți doritori „s-au bătut” pentru tablouri, acestea au ajuns la un iubitor de artă care a dat pe ele 2.500 de lei. Tricoul naționalei de tineret U 21 și fanionul oficial al FRF au fost scoase la licitație la pachet, prețul de pornire fiind de 600 de lei. Naționala de tineret a României U 21 s-a calificat la turneul final din 2019, performanță pe care țara noastră nu a mai consemnat-o de 20 de ani. Tricoul și fanionul oficial al FRF au ajuns la evenimentul nostru grație eforturilor lui Ciprian Anton, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, și cu sprijinul Federației Române de Fotbal. La final, Tricoul naționalei de tineret U 21 și fanionul oficial al FRF au fost cumpărate cu suma de 2.600 de lei. O lucrare deosebită, care a fost cumpărată cu 2.500, a fost și „Bucurie”, de Lucian Mînecan, realizată în acrilic, pe pânză. Un mix de grafică alb-negru ușor fashionistă, cu accente de pop-art şi BD-uri (benzi desenate) exprimă dorința artistului de a transpune în lucrarea sa bucuria și surâsul inocent. Prețul de pornire al licitației a fost 800 de lei.

Un tricou și o rachetă de tenis cu autograful Simonei Halep, cumpărate la licitație cu 5.000 de lei

Seria licitațiilor s-a încheiat cu tricoul și o rachetă de tenis cu autograful Simonei Halep, cea mai cunoscută sportivă din România la ora actuală şi cea mai mare jucătoare de tenis din istoria ţării. Aceste obiecte de colecţie au ajuns la Gala „Top 10 Suceveni” datorită lui Ion Baciu Ţăran, un apropiat al familiei Halep, căruia îi mulţumim, la fel ca şi Simonei, pentru sprijinul acordat. Cele două obiecte au fost donate special de Simona Halep pentru Gala „Top 10 Suceveni”. Prețul de pornire al licitației a fost 1.000 de lei și obiectele au intrat în posesia unui oaspete al Galei care a scos din buzunare 5.000 de lei. Parlamentarii PSD prezenți la Gala „Top 10 Suceveni” au donat 4.000 de lei pentru Valentin Rusu. De asemenea, artista Laura Olteanu a donat în cadrul Galei 1.000 de lei, pentru a-l susține pe Valentin să-și continue studiile. Artista a oferit publicului și un buchet de cântece, totul fără nici o pretenție financiară.

Recunoștință oamenilor care au fost alături de Gala „Top 10 Suceveni”

Tot pentru susţinerea lui Valentin Rusu, firma STIL GLASS SRL din Suceava a donat spre vânzare globuri, bomboniere, decantoare pentru vin, fabricate manual, obiecte achiziţionate în totalitate de oameni care au vrut să contribuie la susținerea lui Valentin Rusu să-și continue studiile și să-și clădească un viitor. Firma „Cusut și făcut” SRL din Mitocu Dragomirnei a donat spre vânzare câteva sute de trăistuțe din pânză, brodate cu sigla Galei „Top 10 Suceveni”, obiecte cumpărate de oaspeții de la Gală care au vrut să-l ajute pe Valentin Rusu. Pensionarul Theodor Gafiţa, din Dolhasca, în vârstă de 82 de ani, a venit săptămâna trecută la redacţie şi a donat 800 de lei pentru Valentin. O parte dintre laureaţii Galei „Top 10 Suceveni" şi-au donat premiul în totalitate sau parțial pentru a-l ajuta pe tânărul din Câmpulung Moldovenesc. Au mai fost și alte persoane prezente la Gală care au dorit să-l ajute pe Valentin și au donat diferite sume de bani. Anul acesta ni s-au alăturat și copiii de la Moldovița, care au pregătit cu migală, cu multă dragoste, 200 de cocarde tricolore, pe care le-au oferit oaspeților de la Gală, oaspeți care au donat diferite sume de bani în scop umanitar. Și asta grație directoarei Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița, Daniela Ceredeev, laureată a Galei „Top 10 Suceveni” 2016, care în acest fel a dorit să implice școala și elevii de la Moldovița în susținerea lui Valentin. „Recunoscători că am putut fi și noi condei ce încearcă să rescrie povestea lui Valentin Rusu, elev în clasa a XII-a, la Colegiul Național <Dragoș Vodă> Câmpulung Moldovenesc. Recunoștință deplină pentru un astfel de model de responsabilitate socială, oameni-lumină de la Monitorul de Suceava”, a spus Daniela Ceredeev. Cocardele au fost realizate de preșcolarii de la Grădinița „Istețel” Moldovița, coordonator prof. Marinela Handruc, iar „buburuzele” Sara Goriuc și Sofia Pasinciuc au fost fetițele vesele care au oferit cocardele tricolore oaspeților prezenți la Gală. Pentru tombola organizată la finalul Galei, firma Denis SRL Suceava a oferit două vouchere în valoare de 500 de lei. Un parfum de la Parfums de Sofia a ajuns în posesia unui alt câștigător în urma tragerii la sorți, iar Popasul Domnesc Voroneț a oferit un weekendpentru două persoane.