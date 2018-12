Probleme

Trenurile Suceava-Putna, reintroduse în circulaţie din luna august a acestui an, s-au bucurat de succes la călători în mare parte datorită faptului că pe această rută CFR Călători a introdus automotoare Siemens Desiro, „Săgeata albastră”, garnituri care asigură un grad de confort foarte bun. Din păcate, după instalarea iernii şi a temperaturilor mult sub zero grade Celsius, automotoarele rulate pe această rută au început să dea rateuri. Mai concret, au început să apară defecţiuni, care au dus la întârzieri mari ale trenurilor Suceava-Putna. S-a întâmplat deja de mai multe ori ca trenurile arhipline de duminică, dinspre Putna spre Suceava, să aibă întârzieri extrem de mari.

Săptămâna trecută, CFR Călători a introdus pe această rută, în locul automotorului Desiro, un automotor Malaxa, o decizie total nepotrivită din punctul nostru de vedere. Pentru cine nu ştie, aceste automotoare sunt fabricate în anii 30 ai secolului trecut şi oferă condiţii de confort foarte slabe. Principala problemă este că acestea nu amortizează în nici un fel rularea, astfel că sunt un coşmar pentru călătoriile mai lungi, de peste o oră.

În plus, un astfel de automotor de 40 de locuri este total subdimensionat pentru o linie ca Suceava-Putna, unde se depăşesc destul de des peste o sută de călători. Se pare că cei de la CFR Călători au înţeles şi ei acest aspect, astfel că la finele săptămânii trecute a fost introdusă o locomotivă diesel care a tractat un vagon. Această variantă este cât de cât în regulă pentru călători, însă nu este deloc economică pentru CFR Călători. Din punctul nostru de vedere acesta ar trebui să fie totuşi varianta de rezervă care trebuie folosită în caz de defectare a automotoarelor Siemens Desiro.

Conform celor de la pagina de Facebook Calea ferată Dorneşti-Putna, de ieri, cum au mai crescut şi temperaturile, un automotor Siemens Desiro a fost reintrodus pe această rută. Nu ne rămâne decât să sperăm că de această dată nu vor mai apărea defecţiuni care să producă mari neplăceri călătorilor.

Linia are viitor, dar incidentele şi întârzierile trebuie eliminate

Trecând peste aceste probleme, important este că linia Suceava-Putna pare a avea viitor. Pentru asta este însă nevoie ca incidente precum cele amintite mai sus să nu devină o obişnuită.

De la 1 ianuarie, se va suplimenta numărul de curse, iar de luni până vineri vor circula trei trenuri dus-întors. Aceste trenuri care circulă în plus au rolul de a acoperi mai bine traficul de navetă, în special al elevilor, care sunt prioritari pentru CFR Călători pe această rută.

Pentru zilele de sâmbătă şi duminică vor rămâne câte două trenuri pe sens. De asemenea, s-a lucrat intens în ultimele luni la schimbarea traverselor degradate de pe sectorul Rădăuţi-Putna. Aceste lucrări ar urma să crească viteza de circulaţie de pe acest sector de la 40 la 60 de kilometri la oră. Rămâne de văzut dacă se va reuşi şi în practică această sporire a vitezei, atât de necesară pentru ca trenul să fie competitiv cu transportul auto.