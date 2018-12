Statistică neagră

Carnagiul petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică pe E 85, la Vadu Moldovei, în care au murit cinci tineri, este cel mai tragic accident rutier petrecut în acest an în judeţul Suceava, care se alătură însă multor altor accidente mortale. O statistică la zi a Serviciului de Poliţie Rutieră Suceava arată că în acest an s-a ajuns la 80 de morţi în accidente pe drumurile publice din judeţul Suceava. Anul trecut, până la această dată, erau înregistraţi 89 de morţi, ceea ce înseamnă că statistic situaţia este ceva mai bună. Totuşi, nu poate fi omis faptul că majoritatea judeţelor nu au nici jumătate din numărul de morţi din Suceava, care rămâne detaşat pe primul loc la numărul de decedaţi în accidente rutiere.

Lideri în cel mai trist clasament posibil

În acest an, până pe 9 decembrie inclusiv, în judeţul Suceava s-au înregistrat 268 de accidente rutiere grave, cu patru mai puţine decât în aceeaşi perioadă din anul trecut. Accidentele grave s-au soldat cu 80 de persoane decedate, cu nouă în minus faţă de anul trecut, 226 rănite grav, cu 14 mai puţine faţă de 2017, şi 111 răniţi uşor, cifră similară cu cea de anul trecut. Se poate observa aşadar că faţă de anul 2017 scăderile sunt pe toate liniile importante, accidente grave, număr de decedaţi şi de răniţi grav.

Totuşi, deşi aceste rezultate sunt bune din punct de vedere statistic pentru Serviciul Rutier de Poliţie Suceava, analiza la nivel naţional nu este la fel de încurajatoare.

Cu cei 80 de morţi, Suceava rămâne lider la număr de persoane care au murit în accidente în acest an, urmat de judeţul Timiş – 74 de morţi şi Prahova – 70 de decedaţi.

Majoritatea judeţelor nu au însă nici jumătate din numărul de morţi din Suceava. Dacă ne uităm la judeţele din apropierea Sucevei, în Botoşani sunt doar 21 de morţi în accidente rutiere, în Bacău sunt 52 de decedaţi, la Neamţ, 53 de decedaţi, la Bistriţa-Năsăud – 32 de morţi în accidente rutiere.

Un accident înfiorător. Toţi cei cinci tineri aveau leziuni incompatibile cu viaţa

Revenind la accidentul în care cinci tineri şi-au pierdut viaţa, nici unul dintre ei nu avea cum supravieţui. Această concluzie se desprindea destul de clar şi din avariile maşinii, însă a reieşit şi în urma efectuării necropsiei. Toţi cei cinci aveau leziuni incompatibile cu viaţa. Mai concret, aveau leziuni înfiorătoare, greu de descris în cuvinte în acest material.

Tânărul de 21 de ani de la volanul autoturismului Ford Focus a scăpat volanul de sub control într-o curbă la dreapta, rulând cu viteză excesivă. Maşina a intrat frontal în tir. Autoturismul a intrat la propriu sub vehiculul greu şi a ieşit pe sub remorcă. În aceste condiţii, este lesne de înţeles de ce nici unul nu a avut şanse de supravieţuire.

Iustian Acatrinei, de 17 ani, Gabriel Bîrgăoanu, de 17 ani, Ionuţ Chirivici, de 17 ani, toţi din Bogdăneşti, şi Ion Moaleş, de 19 ani, din Râşca, au răspuns chemării prietenului lor Clement Narcis Bogdănescu, de 21 de ani, din Râşca. Întors vineri din Anglia pentru a susţine acasă un examen la şcoala de şoferi (avea permis categoria B), tânărul de 21 de ani şi-a invitat prietenii la film, la Suceava. Au plecat cu toţii cu un autoturism marca Ford Focus, fără a şti că drumul spre casă va fi ultimul din viaţa lor.

La întoarcere s-au oprit la o discotecă la Vadu Moldovei, aşa cum i-a spus Gabriel Bîrgăoanu mamei sale în ultima discuţie pe care au avut-o, cu aproximativ două ore înainte de tragedie. După ce au terminat petrecerea, cei cinci tineri au plecat spre casele lor, numai că nu au ajuns prea departe, ci şi-au găsit sfârşitul sub un tir înmatriculat în Turcia care mergea dinspre Fălticeni spre Moţca.

Cifre care strâng în spate

Anul trecut, în judeţul Suceava s-au înregistrat 104 morţi în accidente rutiere, în timp ce în 2016 în accidentele din judeţul nostru au decedat 105 persoane. Cifre care pur şi simplu strâng în spate.

Pentru o imagine cât mai corectă a situaţiei trebuie spus că Suceava are o întindere foarte mare, populaţie multă şi cea mai întinsă reţea de drumuri naţionale din ţară.

În acest an, Serviciul Rutier are în dotare un număr dublu de radare faţă de 2017. Statisticile arată creşteri mari la accidentele produse la trecerile de pietoni şi cu victime pietoni în general. Multe accidente grave sunt şi cu implicarea bicicliştilor. Viteza excesivă rămâne principala cauză a accidentelor grave, însă multe victime sunt şi din accidente cu implicarea pietonilor, bicicliştilor, motocicliştilor sau a mopediştilor.