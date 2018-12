În municipiul Suceava

Bucovina, o sinteză a diversităţii, excelează nu doar prin obiectivele turistice recunoscute pe plan internaţional, nu numai prin peisajele care-ţi taie respiraţia, ci şi prin ospitalitate şi gastronomie. Un loc al nostalgiilor, dar şi al varietăţii culinare în municipiul Suceava este Casa Bucovineană, unde oricând poţi să-ţi duci prietenii să mănânce bine şi să revină cu drag pentru poezia din farfurie, dar şi pentru arhitectura unică a locului. Casa Bucovineană, marcă înregistrată la OSIM, se află la o aruncătură de băţ de centrul municipiului Suceava (în vecinătatea Serviciului de Paşapoarte, strada Petru Rareş, la 800 de metri de centrul municipiului Suceava şi de Autogară). Casa Bucovineană SRL Suceava are un restaurant cu două saloane, care oferă bucătărie tradiţională „a la carte” şi preparate din peşte, şi o mică unitate de cazare tip pensiune urbană, clasificată la trei stele, respectiv trei margarete, toate sub denumirea Casa Bucovineană Suceava. Ca un amănunt, Casa Bucovineană este printre unităţile clasificate de Ministerul Turismului să accepte tichete de vacanţă şi tichete de masă.

Meniu tradiţional care să acopere gusturile nostalgicilor

Poate încă porţi în suflet nostalgia vremurilor în care părinţii tăi mergeau la Casa Bucovineană pentru gustul unei tochituri servite pe platou de lemn, alături de un pahar de must sau o bere de casă, sau poate că eşti nou venit în oraş şi cauţi un loc ideal pentru un prânz cu colegii sau pentru o cină romantică. Casa Bucovineană este soluţia. Situat în zona centrală a Sucevei, la cinci minute de centrul oraşului, pe o străduţă liniştită, ferită de zgomotul urban, restaurantul dispune de un salon tradiţional cu 50 de locuri, un salon romantic cu 30 de locuri şi o terasă/grădină de vară cu 30 de locuri. Pe lângă bucate tradiţionale (ciorbe şi preparate de bază cu specific bucovinean), la Casa Bucovineană găseşti şi preparate şi specialităţi din peşte, într-o atmosferă clasică, elegantă şi relaxată. Economistul Dorel Covaşă este responsabil pentru frumoasa poveste care se clădeşte cărămidă cu cărămidă la Casa Bucovineană. Un vis mai vechi (ideea s-a născut în anul 2004) a devenit realitate în anul 2014, când Dorel Covaşă a considerat că sucevenii sun pregătiţi pentru un astfel de proiect. A construit un loc în care oamenii să mănânce bine şi să simtă aerul boem al vremurilor trecute. „Am creat un meniu tradiţional care să acopere gusturile nostalgicilor care nu fac cură de slăbire sau fac suficientă mişcare zilnic pentru a-şi permite delicioasele produse tradiţionale bogate în calorii, dar sănătoase”, a spus cu umor Dorel Covaşă. Meniul restaurantului cuprinde bucate tradiţionale, preparate din peşte, deserturi tradiţionale de casă şi poate fi consultat pe pagina de facebook https://www.facebook.com/restaurantcasabucovineana sau pe www.casabucovineana.ro

O paletă mai largă de instrumente de plată

Amplasamentul Casei Bucovinene într-o zonă rezidenţială, liniştită, oferă turiştilor, dar şi localnicilor confort şi eleganţă... ca acasă. Nu trebuie să te preocupe nici unde îţi laşi maşina, pentru că localul dispune de locuri de parcare suficiente, inclusiv acces autocar. Faptul că restaurantul este aproape de centrul municipiului Suceava este un avantaj pentru oaspeţii care caută o locaţie centrală, la preţuri onorabile. „Am pus la dispoziţia clienţilor noştri şi o paletă mai largă de instrumente de plată pentru serviciile oferite de noi, alături de plata cash, cu cardul sau prin bancă şi prin tichete de vacanţă sau tichete de masă. Încă de la început ne-am dorit să devenim mai buni şi am încurajat dialogul cu oaspeţii noştri. De altfel, în <era digitală>este foarte uşor să culegi părerile oaspeţilor pentru a corecta erorile şi pentru a recompensa excelenţa.Aprecierile oaspeţilor noştri ne ajută să devenim mai buni”, a spus Dorel Covaşă.

Salonul „Tradiţional”

Salonul „Tradiţional” al restaurantului are o arhitectură particulară. Înfăţişează, în interior, o curte de gospodărie tradiţională din zona Bucovinei. Oaspeţii pot admira în timp ce servesc masa o faţadă de casă tradiţională din Bucovina, o fântână din zona Moldoviţa şi o poartă bucovineană tradiţională. Toate aceste elemente aproape în mărime naturală au fost adaptate doar să încapă în salonul „Tradiţional”. „În loc să prezentăm interiorul unei case din Bucovina, am realizat decorurile din sală în mărime naturală, astfel încât să reprezentăm o curte de casă tipică din Bucovina. Astfel am făcut pe un perete în interiorul restaurantului o bucată de casă tradiţională care parcă e lipită de restaurant, acoperită cu draniţă, cu cerdac în faţă şi ferestre luminate. Fântâna tradiţională din zona Moldoviţa practic ascunde accesul la bucătărie şi, desigur, intrarea din hol spre salonul restaurantului se face pe sub o poartă tradiţională. În faţă avem cerdac cu terasă acoperită cu draniţă realizată manual la faţa locului”, ne-a povestit Dorel Covaşă.

Salonul „Romantic”

Salonul „Romantic” este un salon dedicat evenimentelor din viaţa celor care doresc să sărbătorească zile de naştere şi alte aniversări, conferinţe, prezentări, într-un decor specific anilor 90. Tot Salonul „Romantic” este dedicat în timpul săptămânii servirii micului dejun sau este folosit drept sală de conferinţe dacă este cazul.Terasa interioară are 30 de locuri într-o curte spaţioasă, umbrită vara, unde clienţii se pot relaxa câteva momente servind masa sau răcorindu-se cu ceva rece, în timpul prânzului sau la cină. Meniul poate fi adaptat în funcţie de bugetul clientului şi durata evenimentului. Personalul restaurantului acceptă cerinţe speciale privind preparatele (meniu vegan, vegetarian), asigură, la cerere, muzică ambientală live, program de dans etc. Periodic, Casa Bucovineană organizează evenimente cu mâncăruri specifice altor bucătării decât cea românească (ucraineană, bulgărească, turcească, sârbească etc.), cu meniu fix şi program de dans.

Petrecere de Revelion

Se apropie sărbătorile de iarnă şi mult aşteptata petrecere de Revelion. Echipa Casa Bucovineană îşi aşteaptă oaspeţii cu preparate din bucătăria internaţională, alături de preparate româneşti, interpretate într-o manieră proprie, adaptată importanţei momentului trecerii pragului către Noul An, totul “stropit”cu băuturi all inclusive. Meniul costă numai 250 de lei/persoană. Reuşita petrecerii de Revelion este completată de DJ Mihai Cheia, alături de solistele vocale Tatiana Harabagiu şi Bianca Denisa Talpalaru, care vor cânta live şi vor oferi oaspeţilor momente artistice deosebite, vor aduce chef de viaţă şi voie bună. „Produsele noastre sunt realizate cu pasiune, folosim numai ingrediente de calitate, atent selectate, numai de la furnizori certificaţi care ne pot oferi constanţa în calitate şi trasabilitate absolută a materiilor prime”, ne-a explicat patronul restaurantului, Dorel Covaşă.

O echipă sudată, care oferă clienţilor servicii şi produse de calitate

Ca o noutate, Casa Bucovineană a deschis, începând cu luna august, şi unitatea de cazare. Pentru turiştii din alte zone, Casa Bucovineană poate fi locul potrivit unde să se odihnească câteva zile, să mănânce pe săturate din bucate gustoase, tradiţionale sau din bucătăria internaţională. În acest timp, ei pot să viziteze şi mănăstirile din Bucovina. „Personalul este bucuros să ofere detalii şi soluţii pentru turiştii care calcă pragul restaurantului, indiferent din ce loc îndepărtat ar fi ei. Am reuşit să ne formăm o echipă sudată, care oferă servicii şi produse de calitate, iar oaspeţii care ne-au vizitat au revenit cu drag şi ne-au recomandat cu plăcere”, a mai spus Dorel Covaşă.Pe tot parcursul anului, bucătarii restaurantului folosesc cu prioritate produse furnizate de producătorii locali, furnizori din zona geografică Bucovina, deoarece gusturile tradiţionale se obţin cu ingrediente tradiţionale.

Sunt mulţi cei care se folosesc de marca înregistrată de la OSIM - Casa Bucovineană, fapt imoral, dar şi ilegal. Dorel Covaşă nu-şi doreşte să intre în conflict cu cei care folosesc ilegal marca sa înregistrată, poate din necunoaştere, din lipsă de informare, însă pentru cei care o folosesc cu bună ştiinţă, ştie că oricând legea poate să-i tragă la răspundere, dacă el depune o plângere. Deocamdată, Casa Bucovineană de pe strada Petru Rareş din municipiul Suceava îşi aşteaptă oaspeţii cu bucate alese, într-un ambient rafinat, completat de un personal amabil şi priceput. Rezervări se pot face la numărul de telefon 0725 50 20 10, iar comenzi la 0744 211 833, 0230 222 044, 0728 282 462.