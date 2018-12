Cultură generală

Magdalena Iurescu, o tânără nevăzătoare de 27 de ani, din Bilca, a câștigat zece ediții consecutive ale emisiunii de cultură generală „Câștigă România”, difuzată de TVR 2, cucerind astfel Marele Premiu al concursului prezentat de Virgil Ianțu.

Este prima femeie și cea mai tânără concurentă care câștigă Marele Premiu care constă într-o mașină, o Dacia Logan. A demonstrat că este cel mai pregătit concurent din sezonul 4 al concursului de cultură generală, de-a lungul celor 10 emisiuni, Magda reușind să strângă 15.700 de lei.

„Magdalena Iurescu a câștigat 10 ediții, Marele Premiu al emisiunii, dar mai ales inimile celor care au urmărit-o cu emoție timp de peste două săptămâni la Câștigă România! Chiar și-n ultima ediție a fost relaxată, a răspuns cu zâmbetul pe buze și a dovedit o perspicacitate și o logică imbatabilă! Draga noastră Magda, ești un OM frumos și meriți să-ți împlinești visul, acela de a deveni profesoară la Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere din Buzău, pe care l-ai urmat! Noi, cei din echipa emisiunii, îți vom fi mereu alături! Succes!”, i-au transmis Magdei cei din echipa „Câștigă România”.

Întrebarea care i-a adus Marele premiu Magdalenei a fost din județ Giurgiu: „Lichide, untură sau murături se păstrează în acest vas în formă de amforă:”, cu variantele A. Hârb, B. Ulcior, C. Chiup și D. Strachină, tânăra eliminând variantele eronate și oferind răspunsul corect - „chiup”. Au urmat momente emoționante, pe platoul de filmare fiind invitată și mama Magdei, Olimpia Iurescu, cea care i-a fost sprijin permanent tinerei.

Magda a impresionat echipa "Câștigă România" prin curiozitate, agilitate și inteligență și, deși nu a văzut harta țării niciodată, a pipăit-o și a răspuns corect la întrebările lui Virgil Ianțu, reușind să-și elimine toți adversarii din cele 10 ediții.

„Am venit la «Câştigă România!» pentru că iubesc acest concurs de cultură generală. Toţi m-au întrebat cum o să reuşesc să mă orientez pe hartă. E simplu. Am avut un profesor extraordinar la şcoala pentru nevăzători din Buzău, un pedagog bun care stătea alături de fiecare dintre noi şi ne explica pe harta în relief“, declara Magda pentru producătorii emisiunii.

În cele 4 sezoane de Câștigă România, doar trei concurenți au reușit să câștige 10 ediții: Marian Hoară, Oliver Anghel și Magdalena Iurescu. Ambițioși, inteligenți și foarte bine pregătiți sunt toți, însă cum se vor descurca într-o înfruntare directă vom afla în ultima ediție din acest sezon, pe 27 decembrie.

Și-a dat doctoratul în gramatica limbilor română și italiană

Magda a fost primul copil al familiei Iurescu, din Bilca. Imediat după naştere, a dezvoltat un icter care i-a determinat pe medici să o pună într-un incubator, asta urmând să-i afecteze definitiv vederea.

Însă Magda a câştigat lupta cu întunericul. Nu a văzut niciodată, dar se consideră un om obişnuit.

Îi place să înoate, să meargă pe bicicletă, să joace cărți și dacă ar fi văzut, ar fi ales să devină inginer sau arhitect. Pasiunea pentru matematică o are de la tatăl său, dar marea ei iubire rămâne literatura, cu Dostoievski în fruntea autorilor preferați.

În prezent, tânăra se pregăteşte de cariera de profesoară. A absolvit în calitate de șefă de promoție două specializări (română – italiană și engleză - română) de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării la Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava, cu specializarea engleză-română şi română-italiană. A urmat un master în comunicare, iar în acest an și-a obținut doctoratul sub coordonarea prof. univ. dr. Rodica Nagy, cu teza „Categoria gramaticală a aspectului şi a timpului în română şi în italiană”.