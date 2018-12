Decizie judecători

Un sucevean care a izbit intenţionat cu Mercedesul pe care îl conducea un Logan al poliţiei, pentru a scăpa dintr-o urmărire, a fost condamnat, definitiv, la o pedeapsă de două luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere. Fapta s-a petrecut la Botoşani. Iniţial, suceveanul a fost judecat la Botoşani, unde Judecătoria Botoşani i-a aplicat doar o sancţiune administrativă, 1.000 de lei amendă. La instanţa de apel, Curtea de Apel Suceava a admis apelul procurorilor şi a schimbat sentinţa, însă suceveanul a scăpat tot cu o pedeapsă uşoară. Acesta are impuse totuşi mai multe obligaţii şi restricţii de la care nu are voie să se abată.

Urmărire pe raza a două judeţe şi manevră disperată a fugarului, pentru a putea scăpa

Faptele s-au petrecut pe 4 iunie 2016, când poliţiştii din comuna Tudora au vrut să-l oprească pentru control pe şoferul unui Mercedes C220, care circula pe drumul judeţean care străbate comuna.

După cum au relatat colegii de la Monitorul de Botoşani, cel de la volan a ignorat semnalele poliţiştilor şi a plecat în trombă, iar echipajul de poliţie a plecat imediat în urmărire. Goana a continuat până în localitatea Lespezi, din judeţul Iaşi, unde şoferul Mercedesului a intrat pe un drum sătesc, refugiindu-se apoi într-un garaj. Când poliţiştii au coborât din autospeciala de serviciu pentru a cerceta zona, fugarul a pornit brusc Mercedesul, iar pentru a putea ieşi din garajul respectiv s-a izbit de două ori în autospeciala poliţiei, după care a pornit în viteză spre judeţul Suceava. Ancheta care a urmat a scos la iveală că Mercedesul era deţinut în baza unui contract de comodat de Ionuţ Şeucaliuc, în vârstă de 30 de ani, din comuna Şerbăuţi, judeţul Suceava. Reţinut pentru 24 de ore de poliţişti, suceveanul a refuzat să spună ce l-a determinat să reacţioneze în acest mod. În schimb, poliţiştii au reuşit să adune mai multe probe, printre care şi câteva imagini surprinse de camerele de supraveghere de la un magazin. Totodată, au fost audiaţi mai mulţi martori, printre care şi proprietarul garajului, toţi confirmând că Loganul poliţiei a fost avariat de sucevean. În timpul anchetei, IPJ Botoşani s-a constituit parte civilă cu suma de 5839.91 lei, prejudiciul fiind achitat.

A recunoscut fapta şi a scăpat uşor

Amendat pentru faptul că nu a oprit la semnalele poliţiştilor şi lăsat fără permis pentru 30 de zile, Ionuţ Şeucaliuc a cerut în timpul procesului ca judecata să aibă loc în procedura recunoaşterii vinovăţiei. Aşa se explică, într-o măsură, şi pedeapsa uşoară primită de sucevean.

Ionuţ Şeucaliuc are impus un termen de încercare de doi ani. În acest interval, suceveanul va trebui să respecte o serie de obligaţii stabilite de instanţă, iar pentru a scăpa de puşcărie va trebui să presteze timp de 60 de zile o activitate neremunerată în folosul comunităţii. Magistraţii i-au atras atenţia că nerespectarea cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere pot atrage revocarea suspendării şi executarea pedepsei în regim de detenţie.

Sentinţa Curţii de Apel Suceava este definitivă şi irevocabilă.