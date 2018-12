Performanță. Umanitarism

Aproximativ 500 de invitați sunt așteptați astăzi, la Gala „Top 10 Suceveni”, ediţia a VII-a, care va avea loc, de la ora 18:30, la Conacul Domnesc din Şcheia, eveniment care va fi transmis în direct de Bucovina TV şi pe www.monitorulsv.ro. Gala „Top 10 Suceveni” va reuni oameni care, prin faptele lor, redau speranţa pentru o lume mai bună, oameni care au reuşit să răzbată într-o perioadă destul de dificilă, având realizări deosebite care merită să fie cunoscute. Gala „Top 10 Suceveni” este un eveniment care premiază performanţa, dar, în acelaşi timp, este o gală exclusiv caritabilă. Organizatorii, Monitorul de Suceava, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Federația Patronală a Întreprinderilor Mici și Mijlocii Suceava și Complexul Turistic „Conacul Domnesc” vor recompensa în această seară zece oameni care s-au remarcat prin lucrurile frumoase pe care le-au făcut pentru semenii lor sau prin performanţele realizate în diverse domenii de activitate. Zece reportaje video cu 10suceveni de Top La fel ca şi în anii trecuţi, seara Galei este una specială, plină de emoție, o seară a poveștilor de succes, când organizatorii vor recompensa oamenii obişnuiţi, dar absolut speciali, care fac lucruri măreţe pentru semenii lor. În această seară vor fi premiaţi oameni care au făcut performanţă în diferite domenii prin muncă, prin determinare, talent şi voinţă, au realizat lucruri mari pentru cei aflaţi în suferinţă, oameni care sunt modele pentru comunităţile din care provin şi care au fost găsiţi de noi şi daţi drept exemplu de urmat. Evenimentul va debuta cu o proiecţie a retrospectivei Galei „Top 10 Suceveni” 2017 şi va continua cu poveştile celor 10 suceveni de Top, care vor fi prezentate în cadrul unor reportaje video realizate de echipa Monitorul de Suceava, proiectate pe mai multe ecrane din sala de festivităţi. „Plăieșii", Laura Olteanu și Johannes Raimund Onesciuc, pe scena Galei 2018

La Gala „Top 10 Suceveni”, ediția a VII-a, vor evolua Ansamblul etnofolcloric "Plăieșii", din Republica Moldova, interpreta de muzică populară Laura Olteanu și profesorul Johannes Raimund Onesciuc, directorul Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava. În prima parte a Galei, profesorul Johannes Raimund Onesciuc ne va încânta cu muzică ambientală interpretată la pian. Ansamblul etnofolcloric "Plăieșii" din Republica Moldova va oferi publicului un buchet de cântece foarte îndrăgite de public, dar și piese mai puțin cunoscute, dar cu un mesaj patriotic foarte puternic. În partea a doua a Galei „Top 10 Suceveni” 2018 va încânta publicul cu piesele sale, dar și cu câteva colinde interpreta de muzică populară Laura Olteanu. După cum v-am obișnuit, evenimentul se va încheia cu colinde, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă și ne-am dori ca împreună să simțim încă de pe acum spiritul Crăciunului.

Licitaţii în scop caritabil

Şi în acest an, pe parcursul serii, se vor organiza mai multe licitaţii. Obiectele scoase la licitaţie la ediţia din acest an vor fi, cu siguranţă, prin calitatea, utilitatea, valoarea lor de colecţie, dorite de mulţi dintre invitaţii manifestării. Iubitorii de artă, colecţionarii de diverse obiecte pot intra în posesia unor piese deosebite, contribuind totodată, prin achiziţionarea lor în context competiţional, la componenta umanitară a evenimentului. Oferta este consistentă şi diversificată, iar preţurile de pornire sunt cu mult sub valoarea produselor scoase la licitație. Cu siguranță vor fi numeroși cei care se vor „bate” pentru un obiect scos la licitație, mai ales că toţi banii vor ajunge la Valentin Rusu, elev în clasa a XII-a, la Colegiul „Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, orfan de ambii părinți, care își dorește să urmeze o facultate la Iași. Pe 1 ianuarie 2017, Valentin a rămas orfan de mamă. Anul acesta, în luna iunie, tatăl lui Valentin a făcut un infarct, la mii de kilometri de ţară, și a murit. Valentin a încercat pas cu pas să estompeze ţipătul disperării şi durerii din inimă şi să fie aşa cum îl ştie toată lumea: bun, puternic, generos, altruist. Are rezultate bune la învățătură, se implică în toate activităţile şcolare, educaţionale, face voluntariat, donează regulat sânge pentru a salva vieţi şi vrea să urmeze studiile superioare la Iaşi. Este important să-i deschidem o nouă cale spre cunoaştere, pe care o merită din plin, să-l ajutăm împreună să urmeze o facultate și să își îndeplinească visurile.