De Moș Nicolae

Moș Nicolae a poposit joi, 6 decembrie, la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava. Îndrăgitul personaj a scos din desagă daruri nenumărate și a primit în schimb cântece și poezii. Copiii claselor IA, I B, a V-a C, a V-a B și claselor a VII-a A, B, C de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava l-au întâmpinat cu emoție și bucurie. Cei mici au pregătit un mic program artistic cu poezii şi cântece de iarnă, colinde şi urături. Au fost îndrumaţi de profesorii diriginţi şi psihopedagogi Neofet Gabriela, Cazan Laura, Cuconu Florinela, Darie Camelia, Monachu Monica, Fărcane Mirela, Anton Roxana, Tcaciuc Dana, Pintilie Raluca, Hauca Elena, Ursachi-Luchian Nicoleta şi Iaschiv Măricică. La serbare au participat ca invitați inspectorul Dumistrăcel Ionel, conducerea școlii, părinții copiilor, dar și alți elevi din clasele primare. Moș Nicolae, întruchipat de familia Grămadă Dumitru şi Liliana, a împărţit copiilor pungi cu dulciuri şi jucării. Gestul lor caritabil a fost răsplătit cu felicitări făcute de mânuţele harnice ale micilor artiști. Este al treilea an consecutiv de când familia Grămadă aduce zâmbete și bucurie pe chipurile acestor micuți. Întreaga activitate s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare.