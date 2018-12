Întâlnire

Seara de Poezie 4, eveniment organizat de Casa de Poezie "Light of ink", proiect cultural al Colegiului Național "Petru Rareș" din Suceava, îl are ca invitat pe poetul Vasile Tudor, avocat. Citește poezie Andra Antonia Mihăilescu.

Vasile Tudor (n. 21 noiembrie 1955, Lunca – Botoşani) este avocat la “Cabinete de Avocați Tudor” din Suceava. A scris în studenție, s-a dedicat apoi avocaturii. A publicat primul volum, “Pietre curgătoare” (Paralela 45), la 56 de ani. Au urmat alte titluri: “Escortele tăcerii” (Charmides, 2014), “Sălbatica stafie/ Savage ghost” (Timpul, 2014), “Cartea sonetelor” (Timpul, 2015), “Babel” (Paralela 45, 2016). Avocat respectat, Vasile Tudor e apreciat și ca poet. Inconfundabil ca fizionomie, un adevărat “jupân de salon”.

Un articol important despre Vasile Tudor & opera lui scrie Cristian Livescu în “Convorbiri literare”: http://convorbiri-literare.ro/?p=9997.

Andra Antonia Mihăilescu (n. 11 decembrie 1999, Suceava) este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național “Petru Rareș” din Suceava. Este trezorierul Casei de Poezie “Light of ink” (#25AniPoezie). A obținut cele mai multe premii literare din generația ei. A publicat în Alecart și în antologii. Dubii de opțiune: teatru, drept, medicină. Toate au o relație strălucită cu poezia.

Seara de Poezie este un evenimentul bilunar și are loc, de regulă, vinerea, de la ora 18.30. Gazda generoasă a evenimentului este Casa B+B, clădire aflată vizavi de Baia Publică din Suceava. Seara de Poezie are de fiecare dată un invitat special.