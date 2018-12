Investiţie amplă

Municipalitatea suceveană a demarat procedurile de realizare a proiectului tehnic pentru un ştrand modern, pe amplasamentul vechiului Ştrand Iţcani.

Suma alocată pentru întocmirea documentaţiei tehnice este de 300.000 de lei, dar valoarea totală a investiţiei de amenajare a noului ştrand, cu trei bazine cu apă caldă, din care unul cu apă sărată, este estimată la 12 milioane de lei.

„Ştrandul de la Iţcani are o vechime de 50 de ani, construcţiile de acolo trebuie demolate şi refăcute complet. Noi nu am putut depune un proiect pentru a face o bază de agrement modernă, din fonduri europene, pentru că pe Axa 5, pe care a depus Humorul şi alte oraşe, noi am reabilitat Cetatea de Scaun a Sucevei. În schimb am accesat 13 milioane de euro pe aceeaşi axă, pentru Reabilitare Patrimoniu Cultural. Cred că am procedat bine, pentru că am salvat Cetatea de la dărâmare – versantul de NE era înclinat şi se prăbuşea. Din păcate astăzi nu mai sunt axe pe care să facem investiţii în agrement, încercăm să facem ceva din fonduri proprii. Dacă am face bazin acoperit s-ar dubla valoarea, nu am avea cu ce îl finanţa”, a spus primarul Ion Lungu, răspunzând astfel şi criticilor formulate de reprezentanţii PSD, care nu au votat proiectul de hotărâre de Consiliu Local, considerând că ar fi necesar unul mult mai amplu, mai modern, deşi cu greu se va găsi finanţare şi pentru proiectul actual.

Investiţia se va ridica la aproape 12 milioane de lei, conform studiului de fezabilitate aprobat de Consiliul Local cu 15 voturi pentru, termenul de execuţie a lucrărilor fiind de 24 de luni.

Pe amplasamentul de 10.790 de metri pătraţi al vechiului ştrand se vor amenaja: un bazin principal cu suprafaţa de 1.250 de metri pătraţi, un bazin cu apă sărată, de 250 de metri pătraţi, un bazin pentru copii, de 420 de metri pătraţi; o terasă pentru alimentaţie publică, vestiare şi grupuri sanitare.

În total, noul ştrand va avea trei bazine, din care unul cu apă sărată, un spaţiu de joacă pentru copii, două platforme pentru plajă, cu un total de 1.120 de metri pătraţi, o platformă de plajă de 700 de metri pătraţi; un spaţiu verde pentru relaxare; un pavilion de control acces şi un pavilion administrativ.

Pe lângă reţelele de utilităţi, proiectul include dotarea cu sistem de sonorizare publică şi sistem de supraveghere video.

Iniţial, ştrandul trebuia să fie modernizat pe vechea structură, însă expertiza efectuată de specialişti în domeniu a scos la iveală faptul că bazinele prezintă fisuri care nu mai permiteau utilizarea acestora, iar o eventuală reabilitare ar fi mai scumpă decât demolarea şi reconstruirea sa.