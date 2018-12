Sărbătoare

Evreii din întreaga lume celebrează în aceste zile Hanuka, sărbătoarea prin care se amintește an de an miracolul întâmplat acum peste 2200 de ani în Ierusalimul aflat sub dominaţia dinastiei seleucide (greceşti) din Siria, când evreilor li s-a interzis să studieze Tora și le-a fost pângărit Altarul din Templu. Ei l-au eliberat, l-au repurificat şi au aprins menora, lumină care era menţinută aprinsă în fiecare noapte, simbol al creaţiei şi cunoaşterii. Se spune că în candele era ulei de măsline pentru a menţine flacără pentru o zi, însă focul a rămas aprins timp de opt nopţi. Acest eveniment a inspirat înţelepţii evrei să proclame o sărbătoare de opt zile, în care seară de seară se aprinde o lumânare având ca scop să reamintească minunea.

Marți, la Sinagoga Gah din Suceava, la aprinderea celei de-a treia lumânări, de către copiii din comunitate, au participat alături de evreii suceveni președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, prefectul Mirela Adomnicăi, primarul orașului, Ion Lungu, președintele Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher, și reprezentanți ai altor minorități din județ.

Președintele Comunității Evreilor din Suceava, prof. Sorin Golda, a vorbit despre istoria sărbătorii și simbolurile acesteia, arătând că „mulți au vrut să stingă lumina” și n-au reușit. „Hitler și naziștii au ars sinagogi, au ars cărți și în final au ars oameni, dar lumina a rămas. Pe lângă lumânarea fizică, mai este una, greu de stins – sufletul omului. Pe acesta nu-l poate stinge nici un dictator”, a spus Sorin Golda. Președintele evreilor suceveni a subliniat aportul etniilor la dezvoltarea acestei zone, afirmând că Bucovina este „o mini-Europă, cu bune și cu rele, dar mai unită și mai legată decât Europa de azi”. Sorin Golda a mulțumit președintelui CJ și primarului de Suceava pentru distincțiile și medaliile acordate în acest an al Centenarului unor membri ai Comunității evreiești, printre care celebrul scriitor Norman Manea. Citând dintr-un discurs recent al scriitorului, în care acesta l-a evocat pe primarul Cernăuțiului, Traian Popovici, care a salvat de la moarte 20.000 de evrei și este „o pildă de neuitat a țării mele”, Golda a mai subliniat că „sufletul bucovinean” al lui Norman Manea n-a dispărut, deși trăiește în străinătate de peste 30 de ani.

Președintele CJ, Gheorghe Flutur, a afirmat că evreii au avut o contribuție importantă la cultura și civilizația din Bucovina și din România, că rolul lor nu trebuie uitat și că de la evrei se poate învăța importanța educației, înțelegerii, toleranței și respectului față de celălalt. Totodată, el a invitat la atenție „față de extremele de orice fel” și „unde putem netezi toleranța și prietenia, s-o facem”.

Aportul evreilor la viața comunității sucevene a fost subliniat cu multă căldură și de prefectul Mirela Adomnicăi, care a mulțumit pentru organizarea, la Suceava şi Rădăuţi, a primei ediţii a Festivalului Limbii şi Teatrului Idiş, în acest an al Centenarului Marii Uniri.

Primarul de Suceava, Ion Lungu, a amintit că municipalitatea, împreună cu FCER, a finanțat restaurarea Sinagogii Gah, fiind astfel redată publicului. De asemenea, a spus că este bucuros că un scriitor de talia lui Norman Manea este originar din Burdujeni și l-a felicitat încă o dată pe președintele Sorin Golda pentru rezultatele elevilor săi medaliați la olimpiade internaționale.

În calitate de reprezentant al celorlalte minorități din mozaicul etnic bucovinean, Ghervazen Longher a declarat că, dacă astăzi suceveni de etnii și confesiuni diferite celebrează împreună sărbătorile, acest lucru se datorează și faptului că „aici au fost în funcții publice oameni care ne apreciază pentru ceea ce am fost și ce am făcut fiecare de-a lungul istoriei. Nu este la fel în toate județele și asta v-o spun în cunoștință de cauză”.

După alocuțiuni, oficiantul religios Daniel Blumenfeld a rostit o binecuvântare, iar copiii au aprins primele trei lumânări din sfeșnicul special – hanuchia și au primit darul tradițional- Hanukageld.

Toți participanții au fost invitați apoi la masa de sărbătoare, care trebuie să conțină neapărat gogoşi pregătite în ulei, în amintirea uleiului din Templu care a ars 8 zile.