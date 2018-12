Eveniment

Peste 20 de agenții vor participa, la finalul acestei săptămâni, la Târgul de Turism al Bucovinei, eveniment organizat în premieră la Suceava. Târgul va avea loc în perioada 8 – 9 decembrie 2018 în incinta Iulius Mall Suceava. La târg urmează să participe agenții de turism din Suceava, Botoşani, Neamţ, Rădăuţi şi Fălticeni.

Târgul de turism ediţia 2018 va fi organizat de către Agenţia touroperatoare Need Tour România, care anul acesta a operat, în perioada 3 iunie – 16 septembrie, un zbor charter săptămânal de pe Aeroportul "Ștefan cel Mare" Suceava către Antalya, împreună cu Corendon Airlines. Need Tour, care are sediul central în Antalya, a anunţat deja că zborul charter Suceava-Antalya va fi operat în aceleaşi condiţii şi în vara anului 2019.

Potrivit reprezentanților companiei, datorită bunei relaţii de colaborare cu agenţiile partenere din regiune, Need Tour şi-a propus să aducă ceva nou pasionaţilor de călătorii, astfel că a decis organizarea unui târg de vacanţe cu oferte speciale pentru destinaţia Antalya, dar şi către alte destinaţii iubite de turiştii români şi promovate de agenţiile locale.

Reprezentanţii organizatorilor au transmis că pentru suceveni, cele mai interesante oferte vor fi cele pentru destinaţia cea mai importantă a anului 2018, Antalya, în Turcia, cu zbor din Suceava. „Cu ocazia târgului, tarifele pentru o vacanţă în Antalya vor porni de la 349 euro/persoana pentru un sejur de 7 nopţi, la un hotel de 4-5* în regim All Inclusive, cu zbor din Suceava, toate taxele fiind incluse. De asemenea, pentru o selecţie importantă de hoteluri, agenţiile noastre partenere vor pune la dispoziţie oferte cu discount-uri suplimentare de până la 190 euro/cameră, doar pe perioada târgului. Astfel, sucevenii vor avea ocazia să-şi rezerve vacanţa la un preț mai bun în această perioadă, mai ales dacă avem în vedere faptul că reducerea suplimentară se cumulează cu reducerea specifică perioadei de Early Booking” a declarat co-fondatorul touroperatorului Need Tour, Aytaç Acıkgoz.