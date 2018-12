Loviţi de nenorocire

O dramă greu de descris în cuvinte se consumă la Drăgoieşti, unde patru oameni, părinţii şi cei doi copii, o fată de 7 ani şi un băiat de 17 ani, au rămas fără acoperiş deasupra capului în plină iarnă.

Cei doi părinţi sunt oameni foarte săraci, care trăiesc acum din ajutor social şi alocaţiile copiilor, însă reporterii Monitorului de Suceava s-au convins ieri, la faţa locului, că nu avem de a face cu o familie care doar aşteaptă ajutor: în casa care a ars se aflau numeroase bunuri, electrocasnice, mobilier, jucării pentru copii etc., aproape toate distruse de foc. Bunurile au fost adunate cu trudă în ultimii ani de cei doi părinţi, din perioadele în care au muncit în străinătate.

„Am rămas cu şura salvată de pompieri şi cu hainele de pe noi”

Casa familiei Popescu de la Drăgoieşti s-a aprins duminică seara, când părinţii se aflau în vizită la o rudă. În timp ce veneau spre domiciliu, oamenii au fost alertaţi de vecini că le arde casa.

Capul familiei, Dorel Marian Popescu, în vârstă de 38 de ani, a relatat clipele de coşmar: „Duminică, am mers la un frate în vizită, tot aici, la Drăgoieşti, Am făcut focul dimineaţă în sobă, iar când am plecat era aproape stins. Spre seară, când am fost alertaţi, casa era deja în flăcări. Nu se mai putea face nimic, băiatul a încercat să intre, dar era prea târziu, ardea în interior. Am rămas cu şura salvată de pompieri şi cu hainele de pe noi”.

Au pierdut totul şi nu au unde sta

La locul incendiului au ajuns lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Drăgoieşti şi pompieri militari de la Detaşamentul Suceava. Timp de trei ore, pe un ger aspru, pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru localizarea şi lichidarea focului violent.

Focul a pornit de la coşul de fum şi s-a dezvoltat şi pe interior. Cum nu era nimeni acasă, focul a fost observat târziu de vecini, iar când s-a data alarma era deja târziu. Aşa se explică de ce nu s-au putut salva bunurile din casă, electrocasnice şi mobilier nou, în valoare de câteva mii de euro.

Lăcrămioara Popescu, în vârstă de 34 de ani, mama celor doi copii, era ieri încă în stare de şoc:„Când veneam spre casă o femeia a strigat <Vezi că vă arde casa!>... Când am ajuns deja erau flăcări mari, pompierii erau la poartă, nu am salvat nimic, numai ce e pe noi. Am strâns şi noi cum am putut din ce am muncit în străinătate şi am pus geamuri noi, uşi, parchet, acum totul e distrus”.

Femeia ne-a mărturisit că tot ce îşi doreşte acum este să aibă unde sta peste iarnă împreună cu soţul şi cu cei doi copii. Băiatul în vârstă de 17 ani face naveta zilnic la Suceava, fiind elev la o şcoală de meserii, în timp ce fata de 7 ani este elevă în clasa I la şcoala din sat.

Au un venit de sub 700 de lei

Familia trăieşte acum dintr-un venit de sub 700 de lei, constând în ajutor social şi alocaţiile copiilor. În ultimii doi ani, părinţii au muncit împreună sau pe rând în Germania şi Belgia. Tot ce au câştigat acolo au investit în renovarea casei bătrâneşti şi în utilarea acesteia. Tatăl mai câştigă bani din muncitul cu ziua prin sat, însă în actuala situaţie este greu să mai muncească, cel puţin o perioadă.

Incendiul a fost provocat de coşul de fum deteriorat

Din cercetările pompierilor şi ale poliţiştilor a rezultat că focul a izbucnit duminică seară, în jurul orei 19.00. Fiind foarte frig, membrii familiei au lăsat focul aprins în sobă, însă din cauza coşului de fum deteriorat s-au aprins elemente din lemn ale acoperişului, focul cuprinzând în scurt timp întregul acoperiş al casei şi al unei anexe lipită de locuinţă. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic generat de coşul de fum cu defecţiuni, care a aprins elemente combustibile din preajmă.

Familia nu are asigurare de locuinţă.

Containerul care urma să le fie casă în această iarnă, o mare dezamăgire

Printre puţinele bunuri salvate din casă de tată sunt ghiozdanul băiatului şi cel al fetei.

Fata de 7 ani a fost lăsată provizoriu de părinţi în Suceava, la locuinţa bunicilor.

Ieri, la aproape 48 de ore de la incendiu, membrii familiei aşteptau un container care se spera că le va fi casă de sărbători şi pe tot parcursul sezonului rece. Containerul a fost adus de la sediul Detaşamentului de pompieri Rădăuţi, însă starea acestuia a produs uimire şi dezamăgire.

Containerul avea avarii, iar geamurile nu se închideau etanş. Când l-au văzut, oamenii din Drăgoieşti nici măcar nu l-au mai dat jos din utilajul cu care a fost transportat.

În căutare de soluţii pentru ca oamenii să aibă unde locui peste iarnă

Primarul comunei Drăgoieşti, Constantin Popescu, ne-a declarat, aseară, că marea problemă a fost că în respectivul container nu exista posibilitatea asigurării încălzirii, iar o soluţie cu o sursă de încălzire adusă din exterior era foarte riscantă. În aceste condiţii, s-a renunţat la varianta containerului ca locuinţă provizorie. Primarul a identificat mai multe variante de locuinţe în sat şi aştepta un răspuns de la proprietari. Este vorba de case care nu sunt locuite, proprietarii având şi alte case ori fiind plecaţi din ţară.

Primarul spera să primească un răspuns pozitiv cât mai repede, pentru că membrii familiei, cu excepţia fetei de 7 ani, nu au unde sta.

Familia ar trebui găzduită în jur de patru-cinci luni, până în primăvară. Până atunci se vor căuta soluţii şi se vor strânge fonduri pentru ridicarea unei case noi, pe locul celei distruse de incendiu.

Casa care a ars era din lemn, pe structură din piatră.