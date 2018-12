„Un An Nou cum ai visat!”

Ariata Events, una dintre cele mai noi și elegante săli de evenimente din Suceava, care se află la ieșirea din municipiul Suceava spre Gura Humorului (Strada Aleea Vămii, nr. 7 C), pregătește un Revelion de poveste, pe 31 decembrie, începând cu ora 20:30, o petrecere unică, elegantă, rafinată. Deviza Ariata Events este „Despre clipe de fericire, viață și iubire!”, la care organizatorii adaugă: „Un An Nou cum ai visat!”. „Nou este anul ce vine, noi sunt visurile noastre, noi sunt dorinţele nostre, numai amintirile frumoase dăinuie mereu. Meritați o petrecere de neuitat, un An Nou cum ați visat, de aceea vă așteptăm să petreceți Revelionul 2019 perfect, la Ariata Events! Vă pregătim o petrecere unică, elegantă, rafinată semnătura Ariata Events!”, au spus organizatorii. Distracția va fi asigurată de Festivo Band (Adrian Grădinaru - vioară, pian, voce, Mihai Popistaşu – voce, câștigător Megastar III, semifinalist Vocea României, sezonul I, Mihaela Veronica Romilă – voce, Gabriel Onicianu - claviaturi, voce, Cristi Chiriac – saxofon, Bogdan Baltă – acordeon), trupă care va interpreta piese din repertoriul autohton, dar și din repertoriul internațional, încântând oaspeții cu ritmuri muzicale pentru toate gusturile. Artiștii vă așteaptă cu poftă de viață şi mult chef de distracție.

Bucate alese, băuturi rafinate, tombolă, foc de artificii

Meniul pentru noaptea de Revelion este semnat de Executive Chef Ariata Events, meniu care va completa principiile Ariata Events: rafinament, eleganță și bun-gust. Set Meniu + Open Bar – ora 19:30. Primirea invitaților se va face la ora 20:30. Oaspeții vor avea parte de bucate alese: I. Platouri cu brânzeturi nobile acompaniate de fructe și semințe; II. Starter - Foie Gras cu jeleu de zmeurǎ, Muşchi cu avelina, Salatǎ de mango cu piept de raţǎ afumat, Cub cu pastramǎ de vitǎ, Terina cu mușchiuleț de porc în mantie de curcan; Ora 22:30. III. Pulpǎ de raţǎ cu sos asiatic, arancini de orez cu gorgonzola și salatǎ caldă de varzǎ roşie. La ora 0:00, participanții vor ciocni cu vin spumant. IV. Duet de somon cu butter fish cu sos cremos de lămâie şi legume poşate. Ora: 2:30. V. Muşchiuleţ de porc în crumble de ciuperci de pădure cu sos demi glace și cartofi cu cremă de caşcaval, salatǎ de ardei copţi, pâine de casă. VI. Desert: Tort. Nu vor lipsi vinul spumant la trecerea dintre ani, clementine, sărăţele de casǎ. Open bar (băuturǎ la cerere şi nelimitatǎ): whisky JB, vodka Absolut, afinată, pălincă, vinul casei (alb, roșu), suc din gama Coca Cola, apă plată/minerală, cafea espresso Julius Meinl. Nu va lipsi un spectaculos foc de artificii, un concurs de dans cu premii surpriză și o tombolă. Câștigătorul tombolei va oprimi ca premiu un Revelion 2020 la Ariata Events gratuit pentru două persoane. Prețul pentru petrecerea de Revelion din acest an este 355 de lei / persoanǎ.

Organizatorii oferă 10% reducere pentru cei care fac plata integralǎ până pe 15 decembrie. Dacă Ariata Events v-a convins să petreceți Revelionul într-o sală elegantă, plină de rafinament, cu bucate delicioase, cu băuturi fine, cu muzică bună, nu ezitați să sunați pentru rezervări la numerele de telefon 0785 801 111 și 0745 847 919.