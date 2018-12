În perioada 21-23 noiembrie 2018 s-a desfăşurat la Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti, cu tema Resursele de energie în dezvoltarea şi administrarea afacerilor durabile, ediţia a II-a. Competiţia a fost organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice şi de Societatea Antreprenorială Studenţească şi a reunit studenţi de la facultăţile de profil din ţară, de la ciclurile de licenţă şi masterat.

În competiţie au fost înscrise 40 de lucrări, care au abordat aspecte legate de dezvoltarea afacerilor în condiţii de sustenabilitate, independenţa energetică şi perspectivele pieţelor de energie la nivel local, naţional şi global.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost reprezentată de studentul Flavius Clim, de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, programul de studii de masterat cu predare în limba engleză Planning of New Tourism Products and Destination Management, anul I. Lucrarea prezentată de el, intitulată ”Dezvoltarea afacerilor în domeniul serviciilor cu ajutorul aplicaţiilor mobile”, a întrunit cel mai mare punctaj şi aprecierile unanime ale juriul, care i-a acordat Premiul I şi trofeul competiţiei.

”Acest succes confirmă prestaţia foarte bună pe care studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică au avut-o la competiţie naţionale la care au participat. Studentul Flavius Clim are experienţa competiţiilor naţionale, la care a participat în anii anteriori, atât în calitate de competitor, cât şi de membru al juriului de evaluare a lucrărilor”, au transmis reprezentanţii facultăţii.