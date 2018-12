Sănătate

O suceveancă, Dorina Buliga, a fost sărbătorită, ieri, de personalul medical al Centrului de Dializă Fresenius NephroCare Suceava, ca persoana cu cei mai mulţi ani de dializă la Suceava. Dorina Buliga a fost printre cei cinci pacienţi cu care a fost începută această activitate medicală în judeţ, în urmă cu 24 de ani, după ce fusese dializată încă un an la Iaşi. „A fost foarte greu, la început. Un an am făcut naveta la Iaşi, apoi a început să se facă dializă şi la Suceava. Cu toate aparatele rudimentare care erau atunci, mie mi-a fost bine”, a declarat femeia. Ea a spus că a avut nevoie de dializă la vârsta de 25 de ani şi 8 luni, din cauza unei infecţii renale pe care a căpătat-o în copilărie. De atunci, a avut nevoie de „spălarea” rinichilor şi de curăţarea sângelui de toxine de trei ori pe săptămână, în şedinţe a câte 4 ore şi 10 minute. În 1995 a beneficiat de un transplant de rinichi şi a crezut că a scăpat de dependenţa de aparate, dar după un an organismul ei a respins rinichiul străin şi a fost nevoită să reia dializa. Astăzi este cea mai longevivă pacientă dializată.

Medicul de caz, dr. primar nefrolog Mihai Ardeleanu, a rememorat începuturile acestei activităţi medicale în judeţul Suceava, cu şapte aparate primite din ajutoare umanitare. „În 7 noiembrie 1994 s-a făcut prima dializă la Suceava. Am început o mână de entuziaşti. Am preluat câţiva bolnavi care făceau dializă la Spitalul Parhon din Iaşi, cu aparate venite din ajutoare şi cu o staţie de apă nou cumpărată, pentru că de calitatea apei ţine foarte mult starea persoanei dializate. A fost foarte greu, la început. De atunci s-au făcut paşi enormi”, a spus dr. Ardeleanu.

Pacienţii dializaţi sunt încurajaţi să rămână activi profesional

Astăzi, în judeţ sunt trei centre de dializă, două în Suceava şi unul la Rădăuţi, care au în tratament peste 300 de persoane. Doar la Fresenius, unde sunt 35 de aparate, sunt dializate 167 de persoane cu boală renală cronică. Pacienţii cu boală acută şi urgenţele sunt asigurate de nucleul de dializă al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

Doctorul Ardeleanu a subliniat că Centrul Fresenius are contract cu Casa Asigurărilor de Sănătate, astfel încât persoanele care fac dializă „se bucură de cele mai bune condiţii”, serviciile medicale şi medicaţia sunt gratuite, la fel ca şi transportul de acasă la clinică şi înapoi. De asemenea, fiecare pacient primeşte obligatoriu o masă caldă gratuită. „Transportul medicalizat gratuit şi masa nu existau la început, a fost un vid legislativ. Abia în 2003 s-a dat regulamentul pentru pacienţii cu epuraţie renală”, a spus medicul.

Îmbunătăţirea condiţiilor de dializă şi creşterea calităţii acestui tip de servicii medicale au ridicat speranţa de viaţă a oamenilor care suferă de boală renală cronică, în evidenţele centrului fiind încă trei persoane cu peste 20 de ani de dializă. Toţi au învăţat să ducă o viaţă „aproape normală”, cu atât mai mult cu cât pacienţii dializaţi sunt încurajaţi de personalul medical să rămână activi profesional, în măsura în care programul de la serviciu le permite să ajungă obligatoriu de trei ori pe săptămână la clinică şi să petreacă aici peste 4 ore, de fiecare dată, conectaţi la aparatele care le curăţă rinichii şi sângele.

„Unul din secretele longevităţii este ca persoana dializată să aibă un tonus bun”, a spus asistenta-şefă a centrului, Ioana Mercorie, şi din acest motiv pacienţi precum Dorina Buliga sunt modele de viaţă pentru cei care abia pornesc pe acest drum deloc uşor. „Dorina este un factor de echilibru în salon”, a precizat dr. Ardeleanu, iar psihologul Mădălina Antonesei a completat că aceasta „este pansamentul pentru pacienţii nou dializaţi”. Potrivit psihologului, la intrarea în programul de dializă majoritatea persoanelor au nevoie de suport pentru a accepta că de la acel moment viaţa lor depinde de un aparat.