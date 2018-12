Seara adevăratelor valori

Gala „Top 10 Suceveni”, ediţia a VII-a, va avea loc vineri, 7 decembrie, începând cu ora 18:30, la Conacul Domnesc din Șcheia. Sute de suceveni sunt aşteptaţi la acest eveniment în cadrul căruia sunt premiate performanţa, umanitatea, implicarea socială, solidaritatea cu semenii etc. Premianţii sunt oameni care apar mai puţin, sau chiar deloc, în „lumina reflectoarelor”, dar care s-au evidenţiat prin ceea ce au făcut anul acesta sau de-a lungul activităţii lor. Cei 10 premianţi sunt desemnaţi de „Monitorul de Suceava”, iar poveştile lor sunt prezentate în cadrul unor reportaje video, proiectate pe ecrane montate în sala în care se desfăşoară manifestarea. Între proiecţiile video au loc momente artistice (susţinute, fără pretenţii financiare, de artişti locali) şi licitaţii. În cadrul acestora din urmă se vând obiecte ce ne-au fost donate, toţi banii strânşi urmând a fi direcţionaţi într-un scop caritabil. Fiecare premiant din cadrul galei primeşte o cupă, o diplomă şi un premiu în valoare de 1.000 de lei. După proiecţia celor 10 reportaje video, publicul votează persoana sau cazul preferat. Se decernează astfel premiul publicului, care, de asemenea, este recompensat cu suma de 1.000 de lei. Evenimentul este organizat, începând din 2012, în luna decembrie, de „Monitorul de Suceava”, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Suceava şi Complexul Turistic „Conacul Domnesc”.

Performanţă în educaţie, sănătate, sport

Gala „Top 10 Suceveni”, ediția a VI-a, eveniment caritabil care s-a desfășurat anul trecut, pe 8 decembrie, la Conacul Domnesc din Șcheia, a fost un eveniment de înaltă ținută, emoționant, care a lăsat amintiri frumoase în sufletele sutelor de participanți. Publicul a aplaudat 10 oameni a căror trecere prin lume nu este la întâmplare, lasă urme, care influenţează în bine viaţa celor din jur, fie direct, fie prin puterea exemplului. Profesionişti din toate domeniile au aplaudat alţi profesionişti pentru ceea ce fac. Evenimentul marca "Monitorul de Suceava", organizat în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie, Federaţia Patronală a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii și Complexul Turistic „Conacul Domnesc”, a fost prezentat de redactorul-şef al cotidianului "Monitorul de Suceava", Tiberiu Avram, şi de poetul Constantin Moldovan, totodată şi primar al comunei Mănăstirea Humorului. Ediţia a şasea a Galei „Top 10 Suceveni” a oferit şi de această dată participanţilor ocazia de a aplauda implicarea peste medie a unor semeni de-ai noştri în viaţa comunitară, performanţa în educaţie, sănătate şi sport şi, de asemenea, de a arăta generozitate, de a contribui la efortul unei tinere în vârstă de 19 ani de a se elibera din scaunul cu rotile în care a ţintuit-o, în anul 2016, un stupid accident rutier. După filmul-retrospectivă despre ediţia anterioară, în faţa publicului au fost prezentaţi, rând pe rând, cei pe care echipa ziarului "Monitorul de Suceava" a ales să-i premieze. Primii au fost Gheorghe Sologiuc, zis Solo, unul dintre cei mai înfocaţi activişti de mediu şi promotori ai turismului din judeţ, şi Pascal Garnier, francezul stabilit de 12 ani la Putna, care a dezvoltat numeroase proiecte turistice şi de conservare a patrimoniului cultural al Bucovinei. A urmat și primul moment artistic al serii, oferit de dansatorii Ansamblului „Ciprian Porumbescu”, care au adus în faţa publicului un mozaic muzical-coregrafic al minorităţilor din Bucovina. Al doilea set de filme a arătat că educaţia se poate face cu multă pasiune, prin muzică, poezie, joacă şi dragoste necondiţionată pentru copii şi interes pentru viitorul lor. Esther şi Ştefan Armer, o familie de germani, au transformat un club de noapte din Siret în „Casa Luminii” Lighthouse, un club de petrecere a timpului liber pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, şi Sorin Poclitaru, poetul care „dă folk la case şi la şcoli”, „oameni care se dăruiesc pentru oameni”, după cum i-a numit Tiberiu Avram. „Faceţi-vă timp pentru copiii voştri”, i-a invitat Ştefan pe toţi părinţii din sală. Deşi nu obişnuim să invităm aceiaşi artişti la două ediţii consecutive, pentru al doilea moment artistic al serii am făcut o excepţie și am invitat-o pe Ştefania Iacob, o tânără care îi datorează enorm pentru cariera artistică lui Sorin Poclitaru. După recitalul ei a urmat Grupul vocal-tradiţional „Ai lui Ştefan, noi, oşteni” al Liceului „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, coordonat de prof. Vasile Schipor.Următorii premiaţi au fost managerul Spitalului de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Vasile Rîmbu, care în 9 ani a transformat această unitate medicală în una dintre cele mai moderne din ţară, comparabilă cu spitalele europene, şi profesorul Petru Crăciun, care a aşezat România pe harta mondială a astronomiei şi a dus ţara noastră pe primele locuri în lume în acest domeniu. După medicină şi astronomie, a fost momentul pentru folclor, adus pe scenă de Grupul fetelor de la Bilca, formaţie condusă de Felicia Cuciureanu, care activează în această formaţie încă din anul 1970.

Campioane

Ultima serie de filme din Gala "Top 10 Suceveni" 2017 a fost dedicată unui număr de patru eroi din domeniul sportului. Căpitanul Ciprian Iriciuc, rănit grav în Afganistan, în urma exploziei unui vehicul capcană, este un ofiţer care deşi trăieşte cu schije în corp a obţinut anul trecut o medalie pentru România la Jocurile Olimpice Invictus, dedicate militarilor răniţi în teatrele de operaţii. Ionela Lehaci şi Gianina Beleagă sunt campioanele noastre mondiale cu barca de două vâsle uşoare şi Viviana Bejinariu este campioană mondială cu barca regină a canotajului, de 8+1. După ce au fost cunoscuţi toţi cei 10 oameni premiaţi de „Monitorul de Suceava” cu o diplomă, un trofeu și suma de 1.000 de lei fiecare, toţi cei prezenţi în sală au fost invitaţi să desemneze prin vot către cine va merge Premiul Publicului. Cel mai mare număr de voturi a fost obţinut de filmul „Metamorfoza Spitalului Judeţean Suceava”, care l-a avut ca erou principal pe managerul Vasile Rîmbu. Astfel, cel care a adus Spitalul de Urgenţă la normalitate a plecat acasă cu două trofee.

Generozitate

Oaspeţii Galei „Top 10 Suceveni”, ediţia a VI-a, s-au dovedit foarte generoşi, empatizând cu povestea tinerei Ioana Sorina Amariţei, în vârstă de 20 de ani, ţintuită într-un scaun rulant în urma unui accident rutier. Prin vânzare de bilete, donaţii şi prin sumele oferite la licitaţii de oameni cărora le pasă de semenii lor, la cea de-a VI-a ediţie a Galei „Top 10 Suceveni”, pe lângă sumele oferite recompensă celor 10 premianţi ai acestei ediţii, s-au strâns 53.500 de lei (535 de milioane de lei vechi), bani care au ajuns în contul Sorinei, care continuă terapia şi visează la ziua în care va fi din nou independentă.

Gala „Top 10 Suceveni” este un eveniment exclusiv caritabil

Gala „Top 10 Suceveni” este un eveniment care s-a impus în arealul sucevean prin valorile promovate, prin modelele care se încearcă a se impune într-o societate în care nonvalorile sunt mediatizate cu tot mai multă insistenţă, este un eveniment care mobilizează, an de an, tot mai mulţi oameni, dornici să schimbe, încetul cu încetul, ierarhiile societăţii în care trăim. Dincolo de fast şi rafinament, dincolo de momentele artistice prezentate în cadrul galei, de cei 10 eroi ai judeţului nostru, din fiecare an, evenimentul Gala „Top 10 Suceveni” este unul exclusiv caritabil. Banii strânşi în urma vânzării de invitaţii, a donaţilor şi a licitaţiilor făcute în cadrul manifestării au ajuns în fiecare an la un caz social. Au fost ajutaţi tineri care fac performanţă, dar care au o situaţie financiară deficitară şi nu numai. Evenimentul de vineri va fi transmis în direct de Bucovina TV şi pe www.monitorulsv.ro.

Obiectele scoase la licitaţie în scop caritabil, prezentate în ediţia de mâine

În ediţia de mâine a cotidianului „Monitorul de Suceava” vă vom informa care sunt obiectele ce vor fi scoase la licitaţie în scop umanitar la Gala „Top 10 Suceveni”, ediţia a VII-a. La fel ca în anii anteriori, zeci de obiecte au fost donate, de oameni generoşi, pentru Gala „Top 10 Suceveni”, obiecte care au ajuns, în urma licitaţiilor, în posesia altor oameni cu suflet, care, în acest fel, au dorit să sprijine cazul social prezentat în cadrul evenimentului. Mai multe persoane au dorit să doneze şi în acest an obiecte pentru licitaţiile ce vor fi organizate în cadrul galei de vineri, 7 decembrie, de la Conacul Domnesc din Șcheia, oameni cărora organizatorii le mulţumesc şi le sunt recunoscători. Banii strânşi în urma vânzării de invitaţii, a donaţilor şi a licitaţiilor făcute în cadrul manifestării vor ajunge la un caz umanitar.