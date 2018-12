În prag de sărbători

La finele săptămânii trecute, elevii de la Şcoala Gimnazială Moara au desfăşurat o activitate caritabilă intitulată "Şi nouă ne pasă!", prima din programul educaţional intitulat "Dar din dar se face rai … de zâmbete!". Proiectul se desfășoară pe parcursul anului şcolar 2018-2019 şi este elaborat în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiuni Comunitare (SNAC).

„În orice perioadă din an, donaţiile sunt bine-venite şi ajutorul oferit celor aflaţi într-o reală nevoie este absolut necesar. În mod special acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, când fiecare familie face pregătiri serioase pentru festivităţile de Crăciun şi Anul Nou, elevii din Moara s-au gândit la cei nevoiaşi, la cei care sunt singuri şi au nevoie de un zâmbet şi o vorbă bună”, au menționat organizatorii.

Astfel, sub îndrumarea cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial, a învăţătoarelor Daniela Vezeteu şi Otilia Hatnean, prin implicarea directorului Constatin Gaube, elevii şi părinţii au răspuns cu promptitudine apelului umanitar, adunând cantităţi însemnate de alimente pe care le-au dăruit bătrânilor instituţionalizaţi în Căminul „Sf. Ioan cel Nou”. Donaţiile au constat în legume şi fructe (mere, cartofi, ceapa, morcovi, nuci, gogoşari, măsline etc.), detergenţi, făină albă, mălai, paste făinoase, orez, zahăr, ulei, borcane cu zacuscă, compot, dulceaţă şi pachete cu dulciuri etc.

“Un zâmbet, un gând bun, o mână întinsă celor ce au nevoie de ea, un gest de omenie sunt câteva dintre darurile reconfortante pe care ni le facem cadou noi înşine. Voluntariatul presupune responsabilitate, implicare şi calităţile personale în care respectul, sensibilitatea şi altruismul sunt valori esenţiale pentru dezvoltarea personală. Elevii noştri au învăţat astfel cât de mult înseamnă sprijinul şi solidaritatea în societate. Oferind altora, au simţit bucuria unei fapte bune. Au descoperit valoarea unui gest cât de mărunt. Mulţumim tuturor celor implicaţi!”, au mai completat cei implicați în activitate.