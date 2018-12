1 Decembrie 2018

Sâmbătă, 1 Decembrie 2018, Consiliul Local al municipiului Fălticeni s-a întrunit în şedinţă extraordinară pentru a acorda două titluri de Cetăţean de Onoare al municipiului: post-mortem arhitectului Crişan Victor Popescu şi artistului plastic Gabrel Baban. La şedinţă au participat prefectul Mirela Adomnicăi, senatorii Ioan Stan şi Virginel Iordache, deputatul Alexandru Rădulescu, generali, contra - amirali de flotilă, profesori universitari, artişti plastici, rude ale celor două personalităţi care au primit cea mai înaltă distincţie locală, dar şi mulţi fălticeneni. Manifestarea a început cu un moment de reculegere în memoria arhitectului Crişan Victor Popescu, care a plecat la ceruri la jumătatea lunii noiembrie.

„Faptul că suntem în număr atât de mare la o şedinţă a Consiliulului Local înseamnă că noi, ca români, întotdeauna am ştiut să preţuim valorile, am ştiut întotdeauna să ne adunăm atunci când este nevoie. Sunt două personalităţi fălticenene, domnul arhitect Crişan Victor Popescu şi domnul profesor Gabrel Baban. Pe domnul Crişan Victor Popescu l-am cunoscut în urmă cu trei ani, când a venit cu o idee foarte bună pentru Fălticeni, idee pe care am încercat să o dezvoltăm, idee la care am aderat pentru că am considerat că facem un lucru bun şi util. M-a surprins cu entuziasmul, cu energia, cu felul în care găsea soluţii la orice problemă mai mult sau mai puţin importantă. Ne-am fi dorit din tot sufletul ca această şedinţă să fie cu totul altfel. Îi păstrăm recunoştinţă pentru tot ceea ce a făcut pentru Fălticeni, pentru România, şi îl vom onora aşa cum se cuvine, pentru că este şi va fi o personalitate foarte importantă a muncipiului Fălticeni cu care ne mândrim. Pe domnul profesor Gabrel Baban îl cunosc de foarte mult timp, mi-a fost profesor. Şi acum sunt lucrările de artă monumentală ale dumnealui la Colegiul Naţional <Nicu Gane>, la intrarea în municipiu, <Monumentul eroilor>, la care se adaugă numeroasele picturi în care redă cu acurateţe oraşul în care s-a născut, a crescut şi a educat zeci de generaţii de elevi”, a motivat primarul Cătălin Coman iniţierea acestui proiect de hotărâre.

Viaţă dedicată activităţii artistice

După discursurile politicienilor prezenţi a urmat votarea proiectului de hotărâre privind acordarea celor două titluri, iar primul căruia i s-a înmânat titlul a fost profesorul şi artistul Gabrel Baban.

„Pentru mine s-au adunat trei emoţii importante. Cea a sărbătoririi Centenarului, cea a dezvelirii busturilor şi cea personală, primirea onorabilei distincţii. Mulţumesc tuturor pentru onoranta distincţie de Cetăţean de Onoare, vă mulţumesc pentru că aţi votat în unanimitate pentru obţinerea acestui titlu şi sunt convins că voi avea puterea să continui activitatea mea, atât cea didactică, într-o mai mică măsură, dar mai ales cea artistică căreia m-am dedicat în întregime, din tinereţe până acum”, a spus profesorul Gabrel Baban.

„Fălticeniul, o capitală culturală a acestui capăt de Românie”

Titlul de Cetăţean de Onoare al arhitectului Crişan Victor Popescu a fost înmânat de primarul Cătălin Coman fiicei acestuia, Alba Iulia Popescu, expert în securitate naţională.

„Este un moment pe care, credeţi-mă, nu am dorit să îl petrec astfel. Mi-aş fi dorit enorm de mult ca tatăl meu să se bucure, nu doar de sus, de această onoare. Vă mărturisesc că a fost proiectul său de suflet acest <Memorial al Eroilor> şi acest <Altar al Eroilor>, care este un prim pas al acestui memorial. Îi mulţumesc domnului primar pentru susţinerea pe care a acordat-o şi promit să mă ocup şi să continui visul tatălui meu prin mijloacele pe care le am la dispoziţie, prin puterea mea de persuasiune. Sunt convinsă că Fălticeniul va redeveni la un moment dat ceea ce a fost cândva, o capitală, dacă nu o capitală de facto şi de iure de judeţ, o capitală culturală a acestui capăt de Românie, un capăt de Românie temporar aş putea spune, pentru că şi la est şi la nord avem fraţi de-ai noştri”, a spus Alba Popescu.

Despre arhitectul Crişan Victor Popescu au mai vorbit prietenii de suflet, generalul (r) Mihai Mărgarit, fost şef al Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, prof. Niculina Merceanu, realizator de emisiuni la TVR, profesorul universitar doctor comandor Jipa Rotaru, întemeietorul Muzeului Militar Naţional.