Trist

Moartea unei fetițe în vârstă de un an și zece luni de zile ridică mari semne de întrebare privind modul în care își fac treaba asistenții sociali de la primării și în general sistemul de protecție a copilului. Asta fără a mai vorbi despre ce se întâmplă în unele familii dezorganizate, ca să folosim un termen blând. Fetița care a murit era subnutrită și anemică, iar o anchetă deja demarată ar trebui să stabilească dacă cineva trebuie să răspundă pentru viața pierdută. Ce se știe este că mama a plecat în străinătate când fata avea în jur de un an și jumătate, iar micuța a rămas în îngrijirea concubinului. Concubin care, împreună cu mama sa, mai are în îngrijire încă trei copii. Nu se știe cât a avut acesta grijă de fată, încă cert este că micuța a ajuns la spital când era prea târziu. Mai trebuie spus că respectivul individ are copii atât cu mama fetiței decedate, cât și cu sora acesteia.

Dusă la spital prea târziu. Fata era subnutrită și anemică

Luni seară, fetița în vârstă de 1 an și 10 luni, din familia Bolfă, din satul Leucușești, comuna Preutești, a ajuns în stare critică la spitalul din Fălticeni, unde după doar o jumătate de oră a murit.

Doctorii s-au luptat pentru fiecare secundă de viață, însă starea precară a micuței, vizibil subnutrită, a făcut ca eforturile medicilor să fie în zadar. Fata era subnutrită și anemică, iar cauza morții nu este încă certă.

Ce se știe cert este că bărbatul care avea în grijă fetița a dus-o sâmbătă seară la bunica maternă, spunându-i că micuța este bolnavă și nu știe ce să facă. Micuța nu mânca, iar starea ei s-a înrăutățit, astfel încât bunica maternă a sunat la 112 și a solicitat ajutorul medicilor. Copila a ajuns la spital, însă starea ei era mult prea gravă. Medicii de la Fălticeni au cerut ajutorul celor de la Spitalul Județean Suceava. A fost însă târziu, iar manevrele de resuscitare de aproape o oră au fost fără succes.

Medicii spun că nu au reușit nici măcar să-i ia sânge pentru analize micuței, când încă trăia, pentru că era foarte slăbită.

Fetița nu figura la nici un medic

Inițial, cei de la Primăria comunei Preutești le-au comunicat celor de la Direcția de Protecție a Copilului Suceava că fetița era cunoscută cu probleme și nu lua în greutate. Asta însă se pare că era doar o supoziție, deoarece fetița nu figura la nici un medic de familie.

Faptul că micuța nu avea un istoric medical a făcut și intervenția doctorilor foarte dificilă, deoarece nu știau nimic despre starea ei de sănătate.

Un caz cu multe semne de întrebare

Nicoleta Daneliuc, purtătorul de cuvânt al Direcției de Protecție a Copilului Suceava, a precizat că, potrivit asistentului social de la Primăria Preutești, mama este plecată în străinătate de acum aproximativ două luni.

„Din păcate, copilul nu era înregistrat la nici un medic. Colegii mei de la Serviciul Urgențe se vor deplasa la fața locului. De asemenea, am solicitat o anchetă socială și celor de la Primăria Preutești”.

Nicoleta Daneliuc a mai precizat că cei de la primăria locală nu au anunțat anterior tragediei probleme în această familie.

Polițiștii au deschis și ei un dosar pentru ucidere din culpă și au demarat o anchetă penală în cadrul căreia vor stabili dacă trebuie tras la răspundere cineva în acest caz.