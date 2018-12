Cei mai buni

Celebrul maestru în arta culinară Georgy Valery este la Restaurantul Coliba Haiducilor. Cei care au gustat din produsele sale ori cei care doresc să aibă parte de o experienţă inedită trebuie să viziteze neapărat Coliba Haiducilor.

„Aşa cum am promis, continuăm şirul surprizelor pentru cei ce ne trec pragul. În acest sens, am decis că e timpul să facem o schimbare majoră, iar pentru un restaurant schimbarea nu poate veni decât prin oferirea unor noi experienţe culinare”, au arătat reprezentanţii Restaurantului Coliba Haiducilor.

Celebrul maestru Georgy Valery a venit la Suceava cu scopul de a gândi şi crea un nou meniu pentru Restaurantul Coliba Haiducilor. Vor fi preparate noi, cu iz tradiţional, reinterpretate într-o manieră inedită, folosind în acelaşi timp tehnici de gătire inovative.

„Din momentele de frământare se naşte evoluţia la Coliba Haiducilor. Evoluăm şi creştem, muncim din greu şi învăţăm alături de maestrul în arta culinară Georgy Valery pentru a vă putea oferi o nouă experienţă gastronomică, unică, inegalabilă ca gust, imagine şi ambient. O întoarcere în timp, dar în acelaşi timp şi o imagine din viitor”, au arătat reprezentanţii Restaurantului Coliba Haiducilor.

Georgy Valery este membru fondator și instructor formator al celei mai prestigioase școli de gastronomie din România – HORECA SCHOOL Brașov și mentor HORECA SCHOOL ROMÂNIA. Principiile după care se ghidează în activitate au fost enunţate şi sunt foarte bine conturate: „În momentul în care ne limităm riscăm să nu mai evoluăm - este motto-ul după care am trăit şi am învățat una din cele mai frumoase meserii din lume, cea de bucătar. Am învățat şi învăț încă pentru a împărtăși cunoștințele mele şi altora interesați să practice această minunată meserie. Şi asta doar la HORECA SCHOOL”.