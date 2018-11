Licitație

Preșcolarii și elevii din clasele I-VIII din unitățile de învățământ din județul Suceava ar putea primi lapte și corn în ultimele cinci zile de școală din anul 2018. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, după ce un consilier PSD s-a interesat de stadiul programului „Laptele și Cornul” în școlile din județ. Gheorghe Flutur a precizat că procedurile de licitație pentru desemnarea furnizorilor de lapte și corn în școli au întârziat începerea acestui program în județ. Flutur a spus că procedurile de licitație au început încă din luna aprilie a acestui an, însă finalizarea acestora a fost îngreunată de modificările legislative apărute. „Vreau să știți că în aprilie am început procedurile. În acest timp s-a modificat legislația, nu au apărut normele de aplicare, iar când au apărut au schimbat regulile procedurii de achiziție. Eu din câte știu aproape toate județele României sunt în această situație. Din fericire, pe ultima parte a acestui an vom putea da lapte și corn în școli”, a spus șeful administrației județene. Gheorghe Flutur a fost completat de administratorul public al județului Suceava, Irina Vasilciuc, acesta subliniind faptul că procedurile pentru licitație sunt aproape de finalizare. „Acest program este finanțat pe bugetul Consiliului Județean Suceava în totalitatea lui. Sperăm ca în ultimele cinci zile ale acestui an școlar să fie distribuite aceste produse copiilor din școli. În acest moment suntem în situația în care avem un contract multianual tocmai pentru a rezolva această problemă. Este pentru prima dată când facem un contract multianual pentru a putea rezolva aceste sincope de termene impuse de legislația în materie de achiziții publice și nu cred că ne vom mai confrunta cu această problemă de întârziere în anii viitori”, a spus Irina Vasilciuc. Ea a adăugat că în 2019, odată cu reînceperea cursurilor, preșcolarii și elevii vor primi lapte și corn în grădinițe și școli.