Merite

Profesorul Octavian Pungovschi, director al Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei până în urmă cu câteva zile, este singurul antrenor din România în sporturile de iarnă şi printre puţinii din toate ramurile sportive care a condus în competiţii internaţionale echipa naţională la trei discipline sportive diferite: lotul olimpic de schi fond feminin în 1984, lotul naţional de skeleton masculin şi feminin, seniori şi juniori 2006 şi lotul naţional de sanie pe pistă naturală seniori, masculin şi feminin, care în anul 2017 a ocupat locul IV la Campionatul Mondial de sanie pe pistă naturală. Pe 28 noiembrie, în ziua în care se împlinesc 100 de ani de la Unirea Bucovinei cu România, profesorul dornean va împlini 65 de ani, 40 de ani de performanţă în sport şi peste 30 de ani de înaltă performanţă internaţională. La doi ani de la începutul carierei de antrenor a avut primii copii care au urcat pe podiumul de premiere, o vicecampioană şi un campion naţional, Valentin Cacina fiind mulţi ani component al lotului naţional, campion balcanic şi multiplu campion naţional.

Sportivii CSI Vatra Dornei pe podiumuri internaţionale

Sporturile de iarnă din judeţul Suceava s-au făcut cunoscute la nivel internaţional prin sportivii legitimaţi la Clubul Sporturilor de Iarnă din Vatra Dornei. Schiul fond feminin lasă o impresie frumoasăla Cupa Mondială de juniori schi fond, găzduită în 1987 de oraşul Svolen, Cehoslovacia. Sub „bagheta” lui Octavian Pungovschi, Daniela Filimon ocupă locul I şi obţine prima medalie de aur la schi fond pentru România. Rezultatele excelente ale sportivilor pregătiţi de Octavian Pungovschi au continuat şi în 1990, în Bulgaria, Viorel Sotropa devenind triplu campion balcanic la schi fond (30 km, 15 km şi ştafetă). Tot în acelaşi an, sub îndrumarea aceluiaşi antrenor, echipa de ştafetă a României obţine o medalie de bronz la Campionatul European de juniori schi fond, role, de la Miscolck, Ungaria. În anul 2008, Delia Andreea Ivaş obţine medalia de aur la Cupa Europei la skeleton, competiţie desfăşurată la Winterberg Germania. În ianuarie 2010, sportivul Petrică Hogiu a reuşit să câştige medalia de argint în proba de 20 de kilometri a Campionatului Mondial de schi fond pentru juniori, plecând spreJocurile Olimpice de la Vancouver cu un moral mult mai ridicat după această performanţă.

Staţiunea Vatra Dornei, ambasador al sporturilor de iarnă

După 2010, profesorul Octavian Pungovschi se implică în promovarea Staţiunii Vatra Dornei pe plan mondial. Un spaţiu în care găsim peisaje unicat, de o rară frumuseţe, o deosebită resursă umană, o ospitalitate caldă, o gastronomie specifică şi o atmosferă aproape patriarhală devine cunoscut în întreaga lume prin sporturile de iarnă. În anul 2012 începe construcţia pistei de sanie naturală din Vatra Dornei, cu o lungime de 1,1 kilometri şi 13 viraje, singura de o asemenea anvergură din România şi singura din Europa de est omologată internaţional. Începând cu sezonul 2012 – 2013 pista nou-construită în nord-estul României intră în circuitul internaţional de sanie pe pistă naturală, aici desfăşurându-se două etape de Cupă Mondială şi una de Cupă Europeană. În sezonul 2012-2013 doar două ţări au organizat câte trei competiţii oficiale: Italia şi România. Din 2013 până în prezent pe pista naturală “Bucovina” s-au desfăşurat cinci etape de Cupă mondială, un Campionat Mondial de Juniori (2014) şi primul Campionat Mondial de seniori organizat vreodată în România în sporturile de iarnă, în 2017. Prima medalie pentru sania de pistă naturală este obţinută de România în 2015, la Cupa Mondială. Un an mai târziu, Maria Mazilu, reprezentanta Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, sportivă pregătită de Octavian Pungovschi, obţine prima medalie de aur pentru România la Campionatul Mondial de skeleton starturi.

Succesul ediţiilor din anii trecuţi ale Cupei Mondiale organizate la Vatra Dornei l-au ajutat pe Octavian Pungovschi să obțină organizarea, în perioada 8 -10 februarie 2019, a penultimei etape de Cupă Mondială din acest sezon. Stelian Borhan